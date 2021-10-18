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18.10.2021 18:21
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи посетил новый завод по производству быстрозамороженной продукции

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
С работой нового предприятия в Адыгее ознакомились глава республики Мурат Кумпилов, официальный представитель Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края Александр Наролин, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Цеха, расположенные в ауле Тахтамукай, строились с "нуля" - инвестор выстроил производственные помещения, провел коммуникации, закупил импортное оборудование. Площадь застройки составила 9,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе объем вложений составил порядка 650 миллионов рублей. Производительность предприятия достигает 4-5 тонн в час или около 14 тысяч тонн готовой продукции в год. Холодильник вмещает до 4 тысяч тонн готовой продукции.

Фото: Алексей Гусев
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Как пояснил руководитель ООО "Альянс" Вячеслав Хурум, на заводе создано 145 рабочих мест, в том числе постоянно занятых - 50 человек. В основном здесь трудятся жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики.

В период с июня 2022 года по март 2023-го запланирован запуск второй очереди производства. Дополнительно будет инвестировано около 350 миллионов рублей. Это позволит увеличить выпуск готовой продукции до 25 тысяч тонн в год, а также увеличить численность сотрудников до 210 человек.

После знакомства с предприятием глава республики провел оперативное совещание, посвященное вопросам развития овощеводства в регионе и обеспечения нового производства местным сырьем. Мурат Кумпилов подчеркнул, что выращивание овощей в открытом грунте - это высокорентабельное и востребованное направление сельхозпроизводства, которое предусматривает серьезную государственную поддержку.

Министерству сельского хозяйства дано поручение усилить информирование аграриев о существующих госпрограммах, выдерживать взятый курс на перепрофилирование отрасли растениеводства с выращивания зерновых на более доходное плодово-ягодное и овощное производство.

"Республика обладает для этого всеми возможностями. Действуют программы субсидирования на компенсацию части понесенных затрат на выращивание овощей, на развитие мелиоративных систем. Поддержку федерального центра надо активно использовать, тем более, что новый перерабатывающий завод снимает вопрос сбыта производимой аграриями продукции", - отметил глава РА.

После деловой части мероприятия глава Адыгеи вместе с руководителем предприятия посадили на территории завода несколько саженцев хвойных деревьев.

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