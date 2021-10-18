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18.10.2021 14:58
Рубрика: Общество

Из-за обмеления Волги под Астраханью могут остановить паромные переправы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

В Астраханской области из-за рекордного обмеления нижней Волги может быть приостановлена деятельность паромных переправ и нарушено водоснабжение 13 населенных пунктов.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС, уровни воды на Волге в створе Астрахани упали более чем на 60 сантиметров, что на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года. В зоне экологического бедствия оказались более десяти тысяч жителей Наримановского, Лиманского и Икрянинского районов.

"Вероятна остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период", - отмечает начальник института Максим Бедило.

Эксперты рекомендуют разработать и провести комплекс превентивных мероприятий для минимизации ущерба в период маловодья и надежного обеспечения населения водой.

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