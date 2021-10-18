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18.10.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из психбольницы убийцу

Текст: Юрий Гень

На Кубани полиция задержала третьего осужденного, который сбежал из Специализированной клинической психиатрической больницы №1, где он находился на принудительном лечении по постановлению суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как ранее писала "РГ", 13 октября трое мужчин сбежали из психбольницы, перепилив оконную решетку. При этом один из них был осужден за убийство. Очень быстро полицейским удалось найти двоих из сбежавших - одного задержали в поселке Яблоновский, по месту его жительства, второго в поселке Знаменском, где он прогуливался по улице как ни в чем ни бывало. Однако третьего, самого опасного осужденного, долго не могли найти.

"40-летнего разыскиваемого сотрудники полиции задержали на улице Крупской города Курганинска при проверке сообщения о хищении велосипеда, оставленного около здания местной художественной школы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас установлено, что мужчина прибыл к месту своего проживания на попутках, а похищенный велосипед планировал продать. Мужчину доставили в отдел полиции, а велосипед изъяли. В ближайшее время беглец будет отправлен обратно в специализированную психиатрическую больницу.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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