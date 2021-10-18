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18.10.2021 20:01
Рубрика: Общество

СК проверит обрушение штукатурки в кожвендиспансере в Симферополе

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю проверит размещенное в соцсетях сообщение об обрушении штукатурки потолка в здании Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Крымчанка пожаловалась на кровавые пролежни у дочери после больницы

Штукатурка обрушилась на женщину с инвалидностью, которая проходит курс лечения в диспансере. Сотрудники Следственного отдела по Железнодорожному району крымской столицы уже посетили место происшествия и теперь намерены установить степень причиненного крымчанке вреда, а также оценить условия содержания пациентов.

В прокуратуре РК, в свою очередь, намерены дать правовую оценку тому, как в учреждении обеспечивается безопасность и поддерживается техническое состояние здания.

Комментируя ситуацию, в региональном минздраве со ссылкой на руководство диспансера сообщили, что при осмотре помещения, где с потока обрушился фрагмент облицовки, ответственные за содержание зданий и сооружений учреждения сотрудники не обнаружили там "риски обрушения потолка".

- Министерство здравоохранения Крыма поручило руководству медорганизации провести дополнительное обследование здания, чтобы определить объемы работ, необходимых для ремонта помещений и обеспечения безопасности медработников и пациентов, - уточнили в ведомстве.

Об инциденте в соцсетях сообщила дочь пострадавшей пациентки. По ее словам, раз в год мать проходит в диспансере курс лечения. Фрагмент облицовки рухнул на спящую крымчанку около полуночи 16 октября. Травмированную женщину "в синяках и ушибах" вызванная дежурной медсестрой скорая помощь госпитализировала в Симферопольскую городскую больницу № 6.

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