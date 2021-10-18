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18.10.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

Украинский актер ударил жителя Ялты ножом

Текст: Илья Изотов (Ялта)
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Украинский актер Алексей Комисарук, известный своими ролями в криминальных фильмах "Нюхач" и "Брат за брата", стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на жителя Ялты.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Инцидент произошел в одном из кафе города-курорта, где Комисарук во время обеда начал угрожать окружающим. Свидетели конфликта утверждают, что 46-летний украинский актер был пьян и неожиданно отреагировал на просьбу одного из посетителей заведения вести себя не так шумно.

После замечания Комисарук ушел домой, а потом вернулся с ножом и напал с ним на своего обидчика, ударив его в грудь. Знакомым удалось прекратить дебош, а на помощь пострадавшему вызвали скорую помощь.

В пресс-службе МВД по Республике Крым "РГ" сообщили, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений ялтинцу установлен.

- В отдел полиции УМВД России по Ялте поступило сообщение о нанесении неизвестным ножевого ранения 30-летнему местному жителю, - рассказали в МВД свою версию произошедшего. - В результате проведенных мероприятия сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Он пояснил, что между ним и потерпевшим возник конфликт, во время которого он ударил последнего ножом. Подразделение дознания отдела полиции "Массандровский" УМВД по Ялте возбудило уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)

Сейчас в отношении Комисарука избрана мера преечения в виде подписки о невыезде.

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