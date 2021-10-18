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Текст:   Марина Трубилина 
11:35 18.10.2021

В 11 регионах появятся территории комплексного развития

Утверждены 13 пилотных проектов комплексного развития территорий с градостроительным потенциалом 2,7 млн кв. м, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Фото: istock
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Правительственная комиссия согласовала реализацию 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 11 регионах, в рамках которых может быть построено 2,7 млн кв. м жилья. Речь идет о проектах в Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Забайкальском и Хабаровском краях, Калужской, Кировской, Псковской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. Участки, ранее имевшие статус неиспользуемых, будут застраиваться многоквартирным жильем и инфраструктурой. В конце нынешнего - начале следующего года ДОМ.РФ планирует объявить аукционы на право заключения договоров КРТ.

"В ближайших планах у ДОМ.РФ работа с территориями, на которых будет реализовано более 70 проектов с градостроительным потенциалом 13,6 млн кв. м жилья", - сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В рамках работы над проектами КРТ ДОМ.РФ осуществляет первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели. При разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий предлагаются решения по накопившимся потребностям конкретных муниципальных образований - таких, например, как дефицит объектов социальной инфраструктуры.

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