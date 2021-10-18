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18.10.2021 18:34
Рубрика: Общество

В Адыгее строят врачебную амбулаторию в ауле Блечепсин

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Пояснения по строящемуся объекту дали министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, глава Кошехабльского района Заур Хамирзов и гендиректор ООО "Марк сервис" Мурат Чуяко.
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Строительство медучреждения стоимостью 25 миллионов рублей в ауле ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены и стропильные конструкции кровли будущей амбулатории. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы, разводка инженерных коммуникаций.

Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тысяч человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов.

Глава республики осмотрел ход строительства, пообщался с руководителем подрядной организации и обозначил необходимые шаги по синхронизации подключения объекта к подводящей коммунальной инфраструктуре.

"Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом сохранение здоровья населения", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В интервью СМИ глава республики также отметил, что в текущем году будет завершено строительство трех объектов здравоохранения. Минздравом и руководством территорий на местах ведется строгий контроль по соблюдению сроков и качества их строительства.

Особое внимание руководства минздрава и муниципалитета было обращено на эффективное проведение прививочной кампании населения от коронавируса и сезонных заболеваний.

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