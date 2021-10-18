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18.10.2021 21:34
Рубрика: Власть

В Сочи открылось ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай"

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Пандемия, которая продолжается вот уже второй год, на этот раз не стала препятствием для возобновления работы Международного дискуссионого клуба "Валдай" в прежнем, практически "доковидном" формате. В понедельник в Сочи открылось восемнадцатое ежегодное заседание клуба, которое в прошлом году проводили исключительно дистанционно.
На первой сессии эксперты обсудили угрозу войн в современном мире. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо (слева) вышел на связь дистанционно. Фото: valdaiclub.com На первой сессии эксперты обсудили угрозу войн в современном мире. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо (слева) вышел на связь дистанционно. Фото: valdaiclub.com
На первой сессии эксперты обсудили угрозу войн в современном мире. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо (слева) вышел на связь дистанционно. Фото: valdaiclub.com

В традиционном месте дислокации "валдайцев" - уединенном высокогорном отеле "Поляна 1389", навевающем мысли о манновской "волшебной горе" интеллектуалов, - собрались около 140 участников, из них 65 - зарубежные гости. Это только те, кто собирается очно присутствовать на сессиях. Они продлятся четыре дня.

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Дистанционная связь будет служить подспорьем - через нее к заседанию присоединятся более 150 экспертов из 45 стран, включая Россию, Китай, США, Британию, Германию, Японию, Турцию, Афганистан, Австралию, Аргентину и многие другие. "У нас очень хороший состав участников в этом году, - поделился с "РГ" директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов. - Когда мы только решили вернуться к прежнему формату, я был уверен, что иностранцев наберется от силы с десяток человек. Но оказалось, что спрос очень большой. К сожалению, из-за ограничений довольно много американских и все китайские коллеги будут выходить с нами на связь в дистанционном режиме. В Китае сейчас настолько жесткие правила выезда за границу, а главное - въезда обратно, что мало кто может себе это позволить". Для участия приглашены политологи, философы, социологи, экономисты, бизнесмены, деятели искусства. Многие из них давно влились в ряды ветеранов "Валдая", как, например, вице-президент Google Inc Меир Бранд, доктор психологии и создатель Центра стратегической терапии в Ареццо Джорджио Нардонэ, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство" - так звучит тема - лейтмотив заседания. С какими страхами теперь живет человечество, каково соотношение свободы и несвободы в новых реалиях, что станет с национальной идеей в современном мире, как глобальное изменение климата отразится на мировой экономике и политике, почему интеллект становится главным предметом конкуренции - все эти вопросы непременно обсудят на "Валдае". На повестке и горячие региональные сюжеты - от смены власти в Афганистане до обострения соперничества между Вашингтоном и Пекином и проблем в отношениях России и ЕС.

Ожидается и приезд официальных лиц. Как рассказали организаторы форума, в этом году "валдайцы" пообщаются с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ждут здесь и министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, как правило, выступает на "Валдае" в закрытом формате. Специальным гостем одной из тематических сессий станет советник президента России, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Как ранее сообщала "РГ", по традиции в заседании клуба примет участие президент России Владимир Путин - это журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как ожидается, президент примет участие "в очном режиме", "в таком ковидно-очном формате", уточнил Песков.

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