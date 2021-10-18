В Волгограде рекламу доставки суши и роллов признали непристойной

В Волгограде рекламные слоганы международной сети по доставке суши и роллов признаны непристойными, так как в наименовании компании и маркетинговых предложениях обыгрывалась ненормативная лексика русского языка.

Как сообщает Волгоградское управление ФАС России, судебная тяжба с производителем блюд восточной кухни возникла летом, когда в городе появились кулинарные заведения и соответствующая наружная реклама.

"Один из заявителей отметил: наш город и его жители достойны более уважительного отношения к себе не только из-за своей героической истории, но и ради будущих поколений. Детей надо приучать к культуре, а не мату", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В свою защиту предприниматели представили сертификат о регистрации торговой марки на территории США, а также заявили - в переводе с японского языка провокационные тексты означают "День недели - суббота" и "Страна, государство".

Для того, чтобы призвать изготовителей суши и роллов к ответу УФАС пришлось провести расследование. Как оказалось, в 2019 году Роспатент отказался регистрировать неоднозначный товарный знак, и в 2020 году Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность отказа. После чего компания попыталась зарегистрировать бренд в США, но в апреле нынешнего года также получила отказ.

Как отметила заместитель руководителя УФАС Волгоградской области Ирина Никуйко, никакие переводы слов, звучащих вульгарно на русском языке, не должны стать оправданием предпринимателям, которые таким образом привлекают клиентов.

"Это была на самом деле очень любопытная и поучительная история создания и развития бренда. В итоге мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены использующие и масштабирующие подобные "изобретательные" приемы рискуют не только сами, но и подвергают излишним рискам своих партнеров, в данном случаев многочисленных предпринимателей по всей стране, приобретших франшизу с таким брендом", - сказала она.

В итоге реклама сети по доставке суши и роллов признана непристойной и должна исчезнуть с улиц Волгограда. Компании также придется поменять скандальные рекламные лозунги в 73 городах России и Казахстане. Региональное управление ФАС намерено обратиться в ФНС с предложением об инициировании исков об изменении фирменного наименования компании, так как оно также нарушает законодательство.

Кстати

Нарушение рекламного законодательства грозит гражданам России штрафом в размере от двух до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам - от четырех до 20 тысяч, юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей.