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18.10.2021 11:49
Рубрика: Общество

В Волгоградской области вступили в силу ужесточенные антиковидные меры

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 18 октября в Волгоградской области вступило в действие постановление губернатора, ограничивающее возможность посещения спортивно-оздоровительных учреждений (фитнес-центров, саун, бассейнов и бань), салонов красоты, а также всех культурно-досуговых мест - театров и кинотеатров, музеев и выставок, аквапарков и концертных залов.

Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
Карта коронавирусных ограничений в регионах России

Их можно посещать только при предъявлении соответствующего сертификата, либо при предъявлении справки с отрицательным тестом на COVID-19, сделанного в течение последних трех суток.

Напомним, дополнительные решения, направленные на защиту жителей и снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, были приняты оперативным штабом 6 октября. С 12 октября в регионе введен режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания. А с 18 октября усилен ограничительный режим.

Тем временем, по оперативным данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 17 октября в Волгоградской области зарегистрировано 98 352 заразившихся, 87 362 человека выздоровели, 3 176 умерли.

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