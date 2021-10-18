За сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6823
- 2 Санкт-Петербург 3097
- 3 Московская область 2768
- 4 Самарская область 915
- 5 Нижегородская область 715
- 6 Воронежская область 676
- 7 Республика Башкортостан 660
- 8 Пермский край 601
- 9 Республика Крым 597
- 10 Свердловская область 596
- 11 Ростовская область 586
- 12 Красноярский край 490
- 13 Челябинская область 417
- 14 Смоленская область 411
- 15 Саратовская область 408
- 16 Оренбургская область 399
- 17 Иркутская область 397
- 18 Омская область 396
- 19 Волгоградская область 382
- 20 Ставропольский край 379
- 21 Алтайский край 369
- 22 Удмуртская Республика 368
- 23 Ульяновская область 364
- 24 Архангельская область 349
- 25 Брянская область 349
- 26 Тверская область 332
- 27 Пензенская область 315
- 28 Липецкая область 312
- 29 Хабаровский край 311
- 30 Калининградская область 309
- 31 Вологодская область 307
- 32 Тюменская область 298
- 33 Ленинградская область 296
- 34 Севастополь 294
- 35 Белгородская область 294
- 36 Владимирская область 292
- 37 Республика Карелия 285
- 38 Курская область 281
- 39 Республика Коми 272
- 40 Забайкальский край 271
- 41 Псковская область 254
- 42 Краснодарский край 254
- 43 Республика Саха (Якутия) 252
- 44 Новосибирская область 245
- 45 Орловская область 241
- 46 Ярославская область 237
- 47 Астраханская область 234
- 48 Приморский край 232
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 230
- 50 Кировская область 215
- 51 Кемеровская область 210
- 52 Ивановская область 206
- 53 Мурманская область 202
- 54 Новгородская область 199
- 55 Рязанская область 192
- 56 Курганская область 178
- 57 Тульская область 176
- 58 Костромская область 162
- 59 Калужская область 159
- 60 Тамбовская область 159
- 61 Республика Хакасия 156
- 62 Республика Бурятия 147
- 63 Томская область 137
- 64 Амурская область 135
- 65 Республика Дагестан 135
- 66 Республика Татарстан 129
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- 68 Республика Чувашия 118
- 69 Республика Мордовия 116
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 107
- 71 Республика Марий Эл 93
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 73 Чеченская Республика 79
- 74 Республика Адыгея 66
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 76 Республика Ингушетия 65
- 77 Республика Тыва 64
- 78 Республика Калмыкия 60
- 79 Республика Алтай 49
- 80 Сахалинская область 47
- 81 Камчатский край 41
- 82 Еврейская автономная область 37
- 83 Магаданская область 20
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,14%
- 2. Магаданская область 0,18%
- 3. Республика Калмыкия 0,19%
За последние сутки подтверждено 998 смертей:
- Москва 69
- Санкт-Петербург 67
- Краснодарский край 38
- Нижегородская область 38
- Свердловская область 37
- Республика Башкортостан 36
- Ставропольский край 31
- Пермский край 30
- Воронежская область 29
- Тюменская область 27
- Челябинская область 27
- Ростовская область 26
- Алтайский край 26
- Самарская область 25
- Красноярский край 25
- Пензенская область 24
- Волгоградская область 23
- Владимирская область 19
- Саратовская область 19
- Иркутская область 19
- Тульская область 16
- Оренбургская область 16
- Новосибирская область 16
- Липецкая область 13
- Московская область 13
- Астраханская область 13
- Республика Дагестан 13
- Ульяновская область 13
- Вологодская область 12
- Брянская область 11
- Республика Крым 11
- Республика Татарстан 10
- Республика Чувашия 10
- Омская область 10
- Республика Саха (Якутия) 9
- Рязанская область 8
- Мурманская область 8
- Курганская область 8
- Ивановская область 7
- Ярославская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Смоленская область 6
- Севастополь 6
- Республика Марий Эл 6
- Курская область 5
- Тамбовская область 5
- Новгородская область 5
- Республика Мордовия 5
- Кемеровская область 5
- Хабаровский край 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Хакасия 4
- Республика Бурятия 4
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 4
- Приморский край 4
- Орловская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Амурская область 3
- Тверская область 2
- Республика Коми 2
- Удмуртская Республика 2
- Томская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Ленинградская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 224 310 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек:
- Москва 3237
- Московская область 1684
- Нижегородская область 561
- Самарская область 432
- Свердловская область 409
- Красноярский край 401
- Оренбургская область 358
- Ульяновская область 346
- Санкт-Петербург 340
- Пермский край 309
- Республика Башкортостан 294
- Хабаровский край 265
- Воронежская область 262
- Вологодская область 260
- Калининградская область 259
- Ленинградская область 256
- Липецкая область 254
- Республика Карелия 243
- Тверская область 241
- Волгоградская область 231
- Саратовская область 228
- Республика Саха (Якутия) 228
- Астраханская область 227
- Удмуртская Республика 215
- Ростовская область 207
- Челябинская область 204
- Псковская область 197
- Курская область 184
- Кемеровская область 183
- Амурская область 161
- Калужская область 160
- Тульская область 160
- Омская область 151
- Ярославская область 147
- Тюменская область 139
- Смоленская область 136
- Ивановская область 135
- Ставропольский край 134
- Новгородская область 131
- Костромская область 128
- Ханты-Мансийский автономный округ 114
- Приморский край 108
- Республика Дагестан 107
- Севастополь 100
- Орловская область 96
- Республика Тыва 96
- Архангельская область 90
- Чеченская Республика 89
- Кировская область 89
- Республика Бурятия 75
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Курганская область 72
- Республика Мордовия 71
- Тамбовская область 69
- Алтайский край 68
- Брянская область 67
- Республика Калмыкия 67
- Владимирская область 64
- Мурманская область 64
- Томская область 59
- Краснодарский край 53
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Иркутская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Забайкальский край 37
- Новосибирская область 34
- Сахалинская область 34
- Республика Татарстан 33
- Республика Крым 31
- Республика Ингушетия 31
- Республика Марий Эл 31
- Белгородская область 29
- Республика Адыгея 29
- Пензенская область 29
- Рязанская область 27
- Магаданская область 25
- Еврейская автономная область 23
- Чукотский автономный округ 19
- Камчатский край 17
- Республика Чувашия 16
- Республика Алтай 7
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Хакасия 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 017 055