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18.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6823
  • 2 Санкт-Петербург 3097
  • 3 Московская область 2768
  • 4 Самарская область 915
  • 5 Нижегородская область 715
  • 6 Воронежская область 676
  • 7 Республика Башкортостан 660
  • 8 Пермский край 601
  • 9 Республика Крым 597
  • 10 Свердловская область 596
  • 11 Ростовская область 586
  • 12 Красноярский край 490
  • 13 Челябинская область 417
  • 14 Смоленская область 411
  • 15 Саратовская область 408
  • 16 Оренбургская область 399
  • 17 Иркутская область 397
  • 18 Омская область 396
  • 19 Волгоградская область 382
  • 20 Ставропольский край 379
  • 21 Алтайский край 369
  • 22 Удмуртская Республика 368
  • 23 Ульяновская область 364
  • 24 Архангельская область 349
  • 25 Брянская область 349
  • 26 Тверская область 332
  • 27 Пензенская область 315
  • 28 Липецкая область 312
  • 29 Хабаровский край 311
  • 30 Калининградская область 309
  • 31 Вологодская область 307
  • 32 Тюменская область 298
  • 33 Ленинградская область 296
  • 34 Севастополь 294
  • 35 Белгородская область 294
  • 36 Владимирская область 292
  • 37 Республика Карелия 285
  • 38 Курская область 281
  • 39 Республика Коми 272
  • 40 Забайкальский край 271
  • 41 Псковская область 254
  • 42 Краснодарский край 254
  • 43 Республика Саха (Якутия) 252
  • 44 Новосибирская область 245
  • 45 Орловская область 241
  • 46 Ярославская область 237
  • 47 Астраханская область 234
  • 48 Приморский край 232
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 230
  • 50 Кировская область 215
  • 51 Кемеровская область 210
  • 52 Ивановская область 206
  • 53 Мурманская область 202
  • 54 Новгородская область 199
  • 55 Рязанская область 192
  • 56 Курганская область 178
  • 57 Тульская область 176
  • 58 Костромская область 162
  • 59 Калужская область 159
  • 60 Тамбовская область 159
  • 61 Республика Хакасия 156
  • 62 Республика Бурятия 147
  • 63 Томская область 137
  • 64 Амурская область 135
  • 65 Республика Дагестан 135
  • 66 Республика Татарстан 129
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • 68 Республика Чувашия 118
  • 69 Республика Мордовия 116
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 107
  • 71 Республика Марий Эл 93
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 73 Чеченская Республика 79
  • 74 Республика Адыгея 66
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 76 Республика Ингушетия 65
  • 77 Республика Тыва 64
  • 78 Республика Калмыкия 60
  • 79 Республика Алтай 49
  • 80 Сахалинская область 47
  • 81 Камчатский край 41
  • 82 Еврейская автономная область 37
  • 83 Магаданская область 20
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,14%
  • 2. Магаданская область 0,18%
  • 3. Республика Калмыкия 0,19%
За последние сутки подтверждено 998 смертей:
  • Москва 69
  • Санкт-Петербург 67
  • Краснодарский край 38
  • Нижегородская область 38
  • Свердловская область 37
  • Республика Башкортостан 36
  • Ставропольский край 31
  • Пермский край 30
  • Воронежская область 29
  • Тюменская область 27
  • Челябинская область 27
  • Ростовская область 26
  • Алтайский край 26
  • Самарская область 25
  • Красноярский край 25
  • Пензенская область 24
  • Волгоградская область 23
  • Владимирская область 19
  • Саратовская область 19
  • Иркутская область 19
  • Тульская область 16
  • Оренбургская область 16
  • Новосибирская область 16
  • Липецкая область 13
  • Московская область 13
  • Астраханская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Ульяновская область 13
  • Вологодская область 12
  • Брянская область 11
  • Республика Крым 11
  • Республика Татарстан 10
  • Республика Чувашия 10
  • Омская область 10
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Рязанская область 8
  • Мурманская область 8
  • Курганская область 8
  • Ивановская область 7
  • Ярославская область 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Смоленская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Курская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Новгородская область 5
  • Республика Мордовия 5
  • Кемеровская область 5
  • Хабаровский край 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Адыгея 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Республика Хакасия 4
  • Республика Бурятия 4
  • Забайкальский край 4
  • Камчатский край 4
  • Приморский край 4
  • Орловская область 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Чеченская Республика 3
  • Кировская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Амурская область 3
  • Тверская область 2
  • Республика Коми 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Томская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Ленинградская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 224 310 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек:
  • Москва 3237
  • Московская область 1684
  • Нижегородская область 561
  • Самарская область 432
  • Свердловская область 409
  • Красноярский край 401
  • Оренбургская область 358
  • Ульяновская область 346
  • Санкт-Петербург 340
  • Пермский край 309
  • Республика Башкортостан 294
  • Хабаровский край 265
  • Воронежская область 262
  • Вологодская область 260
  • Калининградская область 259
  • Ленинградская область 256
  • Липецкая область 254
  • Республика Карелия 243
  • Тверская область 241
  • Волгоградская область 231
  • Саратовская область 228
  • Республика Саха (Якутия) 228
  • Астраханская область 227
  • Удмуртская Республика 215
  • Ростовская область 207
  • Челябинская область 204
  • Псковская область 197
  • Курская область 184
  • Кемеровская область 183
  • Амурская область 161
  • Калужская область 160
  • Тульская область 160
  • Омская область 151
  • Ярославская область 147
  • Тюменская область 139
  • Смоленская область 136
  • Ивановская область 135
  • Ставропольский край 134
  • Новгородская область 131
  • Костромская область 128
  • Ханты-Мансийский автономный округ 114
  • Приморский край 108
  • Республика Дагестан 107
  • Севастополь 100
  • Орловская область 96
  • Республика Тыва 96
  • Архангельская область 90
  • Чеченская Республика 89
  • Кировская область 89
  • Республика Бурятия 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Курганская область 72
  • Республика Мордовия 71
  • Тамбовская область 69
  • Алтайский край 68
  • Брянская область 67
  • Республика Калмыкия 67
  • Владимирская область 64
  • Мурманская область 64
  • Томская область 59
  • Краснодарский край 53
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Иркутская область 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Забайкальский край 37
  • Новосибирская область 34
  • Сахалинская область 34
  • Республика Татарстан 33
  • Республика Крым 31
  • Республика Ингушетия 31
  • Республика Марий Эл 31
  • Белгородская область 29
  • Республика Адыгея 29
  • Пензенская область 29
  • Рязанская область 27
  • Магаданская область 25
  • Еврейская автономная область 23
  • Чукотский автономный округ 19
  • Камчатский край 17
  • Республика Чувашия 16
  • Республика Алтай 7
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Хакасия 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 017 055

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