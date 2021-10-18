За сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 34325 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6823

2 Санкт-Петербург 3097

3 Московская область 2768

4 Самарская область 915

5 Нижегородская область 715

6 Воронежская область 676

7 Республика Башкортостан 660

8 Пермский край 601

9 Республика Крым 597

10 Свердловская область 596

11 Ростовская область 586

12 Красноярский край 490

13 Челябинская область 417

14 Смоленская область 411

15 Саратовская область 408

16 Оренбургская область 399

17 Иркутская область 397

18 Омская область 396

19 Волгоградская область 382

20 Ставропольский край 379

21 Алтайский край 369

22 Удмуртская Республика 368

23 Ульяновская область 364

24 Архангельская область 349

25 Брянская область 349

26 Тверская область 332

27 Пензенская область 315

28 Липецкая область 312

29 Хабаровский край 311

30 Калининградская область 309

31 Вологодская область 307

32 Тюменская область 298

33 Ленинградская область 296

34 Севастополь 294

35 Белгородская область 294

36 Владимирская область 292

37 Республика Карелия 285

38 Курская область 281

39 Республика Коми 272

40 Забайкальский край 271

41 Псковская область 254

42 Краснодарский край 254

43 Республика Саха (Якутия) 252

44 Новосибирская область 245

45 Орловская область 241

46 Ярославская область 237

47 Астраханская область 234

48 Приморский край 232

49 Ханты-Мансийский автономный округ 230

50 Кировская область 215

51 Кемеровская область 210

52 Ивановская область 206

53 Мурманская область 202

54 Новгородская область 199

55 Рязанская область 192

56 Курганская область 178

57 Тульская область 176

58 Костромская область 162

59 Калужская область 159

60 Тамбовская область 159

61 Республика Хакасия 156

62 Республика Бурятия 147

63 Томская область 137

64 Амурская область 135

65 Республика Дагестан 135

66 Республика Татарстан 129

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 124

68 Республика Чувашия 118

69 Республика Мордовия 116

70 Кабардино-Балкарская Республика 107

71 Республика Марий Эл 93

72 Республика Северная Осетия-Алания 87

73 Чеченская Республика 79

74 Республика Адыгея 66

75 Карачаево-Черкесская Республика 66

76 Республика Ингушетия 65

77 Республика Тыва 64

78 Республика Калмыкия 60

79 Республика Алтай 49

80 Сахалинская область 47

81 Камчатский край 41

82 Еврейская автономная область 37

83 Магаданская область 20

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Сахалинская область 0,14%

2. Магаданская область 0,18%

3. Республика Калмыкия 0,19% За последние сутки подтверждено 998 смертей: Москва 69

Санкт-Петербург 67

Краснодарский край 38

Нижегородская область 38

Свердловская область 37

Республика Башкортостан 36

Ставропольский край 31

Пермский край 30

Воронежская область 29

Тюменская область 27

Челябинская область 27

Ростовская область 26

Алтайский край 26

Самарская область 25

Красноярский край 25

Пензенская область 24

Волгоградская область 23

Владимирская область 19

Саратовская область 19

Иркутская область 19

Тульская область 16

Оренбургская область 16

Новосибирская область 16

Липецкая область 13

Московская область 13

Астраханская область 13

Республика Дагестан 13

Ульяновская область 13

Вологодская область 12

Брянская область 11

Республика Крым 11

Республика Татарстан 10

Республика Чувашия 10

Омская область 10

Республика Саха (Якутия) 9

Рязанская область 8

Мурманская область 8

Курганская область 8

Ивановская область 7

Ярославская область 7

Кабардино-Балкарская Республика 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Смоленская область 6

Севастополь 6

Республика Марий Эл 6

Курская область 5

Тамбовская область 5

Новгородская область 5

Республика Мордовия 5

Кемеровская область 5

Хабаровский край 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Костромская область 4

Республика Карелия 4

Республика Адыгея 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Хакасия 4

Республика Бурятия 4

Забайкальский край 4

Камчатский край 4

Приморский край 4

Орловская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Чеченская Республика 3

Кировская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Амурская область 3

Тверская область 2

Республика Коми 2

Удмуртская Республика 2

Томская область 2

Еврейская автономная область 2

Ленинградская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 224 310 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек: Москва 3237

Московская область 1684

Нижегородская область 561

Самарская область 432

Свердловская область 409

Красноярский край 401

Оренбургская область 358

Ульяновская область 346

Санкт-Петербург 340

Пермский край 309

Республика Башкортостан 294

Хабаровский край 265

Воронежская область 262

Вологодская область 260

Калининградская область 259

Ленинградская область 256

Липецкая область 254

Республика Карелия 243

Тверская область 241

Волгоградская область 231

Саратовская область 228

Республика Саха (Якутия) 228

Астраханская область 227

Удмуртская Республика 215

Ростовская область 207

Челябинская область 204

Псковская область 197

Курская область 184

Кемеровская область 183

Амурская область 161

Калужская область 160

Тульская область 160

Омская область 151

Ярославская область 147

Тюменская область 139

Смоленская область 136

Ивановская область 135

Ставропольский край 134

Новгородская область 131

Костромская область 128

Ханты-Мансийский автономный округ 114

Приморский край 108

Республика Дагестан 107

Севастополь 100

Орловская область 96

Республика Тыва 96

Архангельская область 90

Чеченская Республика 89

Кировская область 89

Республика Бурятия 75

Кабардино-Балкарская Республика 73

Курганская область 72

Республика Мордовия 71

Тамбовская область 69

Алтайский край 68

Брянская область 67

Республика Калмыкия 67

Владимирская область 64

Мурманская область 64

Томская область 59

Краснодарский край 53

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Иркутская область 49

Карачаево-Черкесская Республика 44

Республика Северная Осетия - Алания 37

Забайкальский край 37

Новосибирская область 34

Сахалинская область 34

Республика Татарстан 33

Республика Крым 31

Республика Ингушетия 31

Республика Марий Эл 31

Белгородская область 29

Республика Адыгея 29

Пензенская область 29

Рязанская область 27

Магаданская область 25

Еврейская автономная область 23

Чукотский автономный округ 19

Камчатский край 17

Республика Чувашия 16

Республика Алтай 7

Ненецкий автономный округ 5

Республика Хакасия 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 017 055