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18.10.2021 13:41

На инфраструктурных объектах "Транснефть-Сибирь" завершены плановые ремонты

АО "Транснефть - Сибирь" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Мероприятия выполнялись в период плановой остановки работы магистральных нефтепроводов Холмогоры - Клин и Нижневартовск - Курган - Куйбышев, а также нефтепродуктопровода Тюмень - Юргамыш. Цель - поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки.

В соответствии с утвержденным графиком выполнена замена и ремонт 20 единиц запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях. Еще 7 задвижек специалисты заменили на линейной части магистральных трубопроводов, в том числе на двух береговых узлах подводных переходов МН через реку Исеть, что позволило предприятию обеспечить повышенную эксплуатационную надежность трубопроводов в водоохранной зоне и сократить возможное воздействие на окружающую среду.

На ЛПДС "Самотлор" выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. метров, реконструкция которого про-водится в рамках программы технического перевооружения. В ходе работ по техперевооружению выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуара.

В работах было задействовано более 300 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники.Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть - Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов возобновлена по графику, все объекты АО "Транснефть - Сибирь" функционируют в штатном режиме.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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