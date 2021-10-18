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18.10.2021 17:45
Рубрика: Власть

На Урале определили победителей регионального этапа "Лидеров России"

Текст: Анна Шиллер ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Суперфиналистов от Уральского федерального округа, которые продолжат бороться за первенство в конкурсе управленцев "Лидеры России", выбрали в Екатеринбурге. Это 20 жителей Свердловской области, Челябинской и Тюменской областей, а также представители Югры и Ямала.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посоветовал участникам конкурса действовать единой командой. Фото: Татьяна Андреева Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посоветовал участникам конкурса действовать единой командой. Фото: Татьяна Андреева
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посоветовал участникам конкурса действовать единой командой. Фото: Татьяна Андреева

Состязания для руководителей, напомним, устраивают на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей" с 2017 года и неизменно вызывают огромный интерес у людей, рассчитывающих на профессиональный и личностный рост. На каждое место в региональном управленческом соревновании претендовали до 30 человек, а 20 победителей финала выбрали из 267 конкурсантов, которые четыре дня работали в командах, решая кейсы из реального сектора экономики и сферы госуправления, в том числе предлагали идеи по реализации нацпроектов.

Фото: предоставлено Фондом развития культуры "Во Благо"
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- Я участвую в конкурсе второй раз, - рассказал "РГ" директор управления капитального строительства города Урай в ХМАО - Югра Руслан Латыпов, - потому что здесь можно бесплатно освоить новые компетенции и найти единомышленников. Например, мне интересно заниматься благоустройством, запустить инфраструктуру для электромобилей в своем регионе, но прежде нужны люди, готовые ее продвигать.

Суперфинал состоится в 2022 году. Состязания пройдут по восьми направлениям. Победители получат грант и сопровождение наставников

Руслан участвовал в конкурсе вместе со старшим братом Артуром. Тот впервые заявился на "Лидеры России" и одержал победу. Артур - преподаватель по классу гитары, сейчас руководит окружным департаментом культуры. Его мечта - ввести уроки музыкального искусства в школах, чтобы детей обучали нотной грамоте и игре на инструментах.

Суперфинал конкурса состоится в 2022 году. Состязания среди управленцев пройдут по восьми направлениям. Победители получат грант на образовательную программу на сумму один миллион рублей и сопровождение наставников - управленцев из числа руководителей субъектов Федерации, государственных и общественно-политических деятелей, крупного бизнеса и промышленности.

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