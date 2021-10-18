На уральской трассе легковушка и грузовик сгорели после столкновения

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автокатастрофы на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где в ночь с воскресенья на понедельник на 332 километре столкнулись LADA Granta и грузовик MAN.

По данным правоохранительных органов, водитель легковушки ехал со стороны Екатеринбурга, по причине, которую предстоит расследовать, он оказался на встречке и врезался в MAN. В результате загорелись кабина грузовика и сама LADA. Водитель отечественного авто и его пассажир погибли на месте еще до приезда медиков - их личности сейчас устанавливаются. Чтобы достать тела из покореженного обгоревшего остова машины, пришлось обратиться за помощью к спасателям.

"За рулем MAN был 46-летний житель Златоуста, его стаж 19 лет. С рваной раной он доставлен в больницу. Его кровь проверят на наличие алкоголя", - передает пресс-служба управление ГИБДД Свердловской области.