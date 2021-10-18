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18.10.2021 13:59
Рубрика: Власть

Перспективы развития Ямала связывают с молодежью

Текст: Иван Ман
На одной из дискуссионных площадок прошедшего в Санкт-Петербурге III Евразийского женского форума вице-спикер Законодательного собрания Ямала Наталия Фиголь рассказала о практике властей региона по созданию для молодых людей привлекательных условий для жизни и работы в высоких широтах.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Ямал часто называют форпостом по освоению российской Арктики. С учетом растущей значимости приполярных территорий в экономике страны очень важен накопленный в регионе опыт социального управления и демографической регуляции.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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Сейчас численность населения автономного округа составляет без малого 550 тысяч человек, и доля молодых среди них традиционно велика: каждому третьему северянину - от 14 до 35 лет, а средний возраст ямальцев - всего 34 года. При этом ЯНАО входит в немногочисленную группу субъектов РФ, где наблюдается прирост населения при достаточно высокой рождаемости. Понятно, что региону, где роль нефтегазопромышленного сектора будет лишь увеличиваться, без привлечения работников, в том числе и бюджетной сферы, из других областей Федерации не обойтись. Однако оптимальный вариант -делать все для того, чтобы родившиеся на северной земле оставались здесь, образовывали новые семьи, трудились.

В XXI веке на Ямале построен рекордный объем комфортабельного жилья, появилось много современных школ, детсадов, поликлиник и больниц, спортивных центров, досуговых учреждений. В социальную инфраструктуру городов и поселков вложены сотни миллиардов рублей. Как следствие по сравнению с другими северными регионами на Ямале процент молодежной миграции невелик,отметила Наталия Фиголь. Вместе с тем наблюдается сокращение доли тех, кому от 25 до 29 лет. Социологические исследования выявили, что основными факторами убыли молодежи являются так называемая образовательная миграция (учеба за пределами округа с невозвращением на родину), неудовлетворенность "домашней" инфраструктурой, неразвитость сервиса.

- За последние десять лет на Ямале введено 45 мер дополнительной региональной соцподдержки, адресатами которой стали семьи с детьми и молодежь. С января этого года изменен принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы: максимальную надбавку в 80 процентов уже с первого дня работы получают врачи, учителя, воспитатели и спортивные тренеры. Регион продолжает формировать комфортную среду обитания в городах и селах, строит объекты социальной сферы, оснащает новым высокотехнологичным оборудованием учреждения образования и здравоохранения, улучшает параметры инженерной и транспортной сети. Сейчас особое внимание уделяется развитию сферы услуг, - рассказала участникам форума Наталия Фиголь.

Молодые люди остаются в родных городах и поселках, если видят возможности для самореализации, творчества и карьерного роста, ощущают себя в безопасности, имеют доступ к качественному культурному досугу, резюмировала депутат. И для этого на Ямале многое делается.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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