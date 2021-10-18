Почему в Екатеринбурге не могут потушить торфяники

Больше недели продолжают тлеть обширные торфяники на южной окраине Екатеринбурга. Эксперты объяснили, почему очаги так долго не могут погасить и когда ситуация улучшится.

Напомним, из-за тлеющих полей запах гари преследует жителей города вот уже много дней, каждое утро вместе с опускающимся туманом улицы заволакивает едкий дым. Группировка спасателей работает на месте ЧП круглосуточно, но справиться с пожаром пока не удается.

Как пояснил сегодня Андрей Курьяков, замминистра природных ресурсов и экологии области, пожар начался в месте, которое несколько десятков лет назад осушили для производственных нужд: была прокопана магистраль через все болото и к ней примыкали осушительные каналы. "В этом году почти не было дождей, эта территория стала очень опасной с точки зрения возникновения пожара", - отметил он.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, пожар возник не сам по себе. Это мог быть оставленный непотушенный костер - огонь от него углубляется в торф, и начинается тление под землей. "Такие пожары поздно замечают. Тление передвигается, распространяется, там, где выходит на поверхность - загорается и сухая подстилка", - пояснил Курьяков.

Технологически тушить такой пожар непросто. Основная часть тушения таких пожаров - долгие инженерные работы: локализация, разбивка на сектора. Сначала его площадь определили с помощью беспилотника с инфракрасной камерой. Затем нашли магистральный канал советский времен, который был проложен, чтобы задерживать воду, и начали наполнять его - уровень воды начал подниматься, заполняются более мелкие каналы.

Работы продолжаются. Сейчас МЧС пригнало на место дополнительно к имеющейся технике мощный насосный комплекс.

"В самом начале было 28 очагов, на сегодня осталось 12. Спасатели продолжают тушить 4,5 гектара", - сообщил Сергей Щербаков, замначальника главка МЧС Свердловской области (по антикризисному управлению), подчеркнув, что сил и средств достаточно, и в волонтерах нужды нет.

По словам представителя экстренность ведомства, пожар очень сложный и никто не сможет сейчас точно сказать, когда он будет полностью ликвидирован.

Была надежда на осенние дожди, но их, по прогнозу метеорологов, будет немного.

"В ближайшие дни ждем прохождения небольшого циклона, но осадки будут скудными - немного дождя и снега, - говорит главный свердловский синоптик Галина Шепоренко. - На этой неделе ситуация будет сложная, задымление будет присутствовать, так как ни ветер будет лишь от слабого до умеренного, и осадков больших не будет".

По ее словам до конца октября погода будет переменная, иногда с небольшими дождями, по ночам может холодать до минус пяти - все это говорит о том, что пока регион в зиму не входит, а значит рассчитывать, что природа поможет с тушением тлеющего торфа, не приходится.

Напомним, в микрорайоне Солнечный, который ближе других в очагу пожара, объявлена локальная ЧС: это делается для того, чтобы органы местного самоуправления могли принимать решения, дополнительно привлекать технику, материально-технические ресурсы. "Это правовой режим, который дает возможность принимать меры для скорейшей ликвидации, - пояснил Евгений Клюжин, председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга.- Так, 16 октября было временно остановлено движение в сторону Зеленого бора для доставки воды. На место стянули дополнительную спецтехнику, доставили мотопомпы".

Между тем, управление Роспотребнадзора проверяет качество атмосферного воздуха в мегаполисе: по данным на десять утра понедельника вновь зафиксировано превышение предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли.