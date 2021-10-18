"Россия" покажет фильм-осмысление "индустриального прошлого" Урала

Проходящий в Екатеринбурге XXXII фестиваль документального кино "Россия" приглашает на премьеру: показ фильма "Россия - Феникс?" состоится в Доме кино в рамках внеконкурсных мероприятий.

В этом году - тридцать лет с тех пор, как произошел развал Советского Союза и новорожденная страна шагнула в новую эпоху. Кто-то считает, что в этот момент наконец-то открылась дверь в светлое будущее, к политическим и духовным свободам и спасительной рыночной экономике. Для других же - это катастрофа, последствия которой эхом отдаются и сегодня.

Фильма "Россия-Феникс?" создан совместными усилиями всего творческого коллектива екатеринбургской Кинокомпании "Снега" под руководством режиссера и генерального директора фестиваля Георгия Негашева по сценарию Валентина Лукьянина. Он является логическим продолжением известного сериала "Равная величайшим битвам", сделанного тем же творческим коллективом. Сериал был посвящен процессу эвакуации промышленных мощностей на Урал в годы Великой Отечественной войны. Действие новой кинокартины разворачивается вокруг невиданной в истории по размаху деиндустриализации, начавшейся в России в 90-е годы и продолжающейся до сих пор.

Герои фильма - наши земляки: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, доктор географических наук, профессор Евгений Анимица, политолог Дмитрий Евстафьев, доктор экономических наук, профессор Владимир Шеметов, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев, кандидат исторических наук, научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев. А также - жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Верхней Салды, Кизела, Тобольска и многих городов, которые еще недавно были процветающими промышленными центрами, а сегодня живут очень по-разному…

Урал исторически - край заводской. Осмыслением "индустриального прошлого" активно занимаются деятели культуры и искусства прямо сейчас (например, на Уральской индустриальной биеннале современного искусства или на площадке бывшего завода в Сысерти). Завод для уральца - не просто место работы, это образ жизни и условие выживания. Возможно ли развитие Урала и всей России без заводов? "Кто мы, откуда и куда мы идем?" - вопрос, неслучайно расположенный на крыше закрытого и обреченного на снос Приборостроительного завода, стоящего в самом сердце уральской столицы, на него пытаются дать свой ответ авторы картины.

Кинопоказ фильма "Россия - Феникс?" состоится в большом зале Доме кино 19 октября в 18.30. Вход, как и на все мероприятия фестиваля, свободный.