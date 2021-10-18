В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом

Челябинские врачи выходили от ковидной пневмонии младенца, родившегося на 27 неделе с весом 1,18 килограмма и ростом всего 37 сантиметров. Кроме сопутствующих для преждевременных родов заболеваний малыш заразился COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

- После лечения в нескольких клиниках выяснилось, что, ко всему прочему, малыш заболел коронавирусом, - рассказали в ОКБ № 2. - Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. Исход лечения в такой ситуации было трудно предугадать. Однако COVID все-таки отступил.

Как уточнили в больнице, для этого пришлось применить весь спектр лечения - противовирусную, антибактериальную и иммунотерапию, переливание плазмы. Кроме того проводилось необходимое высокотехнологичное лечение по всем сопутствующим заболеваниям. На момент выписки состояние младенца уже опасений не вызывало, и он, наконец, отправился домой.

Стоит отметить, что десятью днями раньше в этой же челябинской больнице уже выходили новорожденного с ковидной пневмонией, дыхательной недостаточностью и остановками дыхания. Как пояснил заведующий ОПННД ОКБ2 Андрей Киосов, история этих малышей еще раз доказывает, что дети переносят коронавирусную инфекцией порой очень тяжело.

- Мы счастливы, что нам удалось справиться. Но, чтобы таких историй было меньше, молодые семьи должны своевременно вакцинироваться, - отметил врач.