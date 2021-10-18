В Челябинской области автобус вылетел в кювет после ДТП с легковушкой

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором погиб один человек и пострадали еще двое. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал в кювет после столкновения с легковым авто.

- Авария произошла сегодня в 7.10 утра на 101 километре трассы Челябинск - Троицк, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. - 23-летний водитель Mitsubishi ASX выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом Hyundai Universe, в котором находилось 15 пассажиров.

Виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия. Уже установлено, что он управлял иномаркой, не имея водительского удостоверения. Две пассажирки автобуса в возрасте 62 и 72 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.