В ПФР назвали способ досрочно выйти на пенсию

Для того, чтобы претендовать на досрочную пенсию, у женщины должен быть официальный трудовой стаж 37 лет, а у мужчины - 42 года. При этом пенсия все равно будет назначаться при достижении ими возраста 55 и 60 лет соответственно. Впрочем, это закономерно. Ведь для того, чтобы наработать такой стаж к 55 и 60 годам, нужно начинать трудиться сразу же после окончания школы.

Важно помнить, что при назначении досрочной пенсии в связи с длительным стажем засчитываются только периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись в России, и при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности - проще говоря время нахождения на больничном.

А вот такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице при назначении досрочной пенсии за стаж учитываются не будут. Они учитываются только при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях.

Чтобы узнать о своём страховом стаже, работник может в любое время запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг. Важно контролировать свой стаж. При обнаружении ошибки, если какие-то периоды работы в него не вошли, нужно обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими факт работы документами лично в территориальный орган ПФР или дистанционно через портал госуслуг и попросить скорректировать сведения лицевого счета.