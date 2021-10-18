В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

Правоохранительные органы Свердловской области расследуются обстоятельства пожара в Асбесте, в результате которого погибли четыре человека.

По данным Следственного комитета, ЧП случилось 16 октября около семи вечера. Горел дом на улице Свердлова. Как передает МЧС, речь идет о нежилом заброшенном строении - оно сгорело полностью, все 70 квадратных метров. На пепелище были обнаружены тела.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Эксперты СК, МЧС и полиции выясняют обстоятельства случившегося, в том числе, определяют, где был очаг пожара и что привело к возгоранию.

По информации полиции, дом все-таки был жилым. В частности, среди погибших значится его владелец - мужчина 1972 года рождения, ранее судимый за грабеж. Остальные жертвы огня также имеют за плечами сроки за различные преступления. Среди них - женщина 1981 года рождения.

"По одной из версий, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше, - уточнил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых. - Люди не смогли выбраться из горящего строения, возможно, потому, что были пьяны".