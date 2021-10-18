В Тюмени открыли первый съезд будущей трехуровневой дорожной развязки

День работников дорожного хозяйства в Тюмени отметили необычно: с большим опережением сроков тут открыли первый съезд будущей развязки на улицах Мельникайте и Дружбы. Это пока единственный запланированный трехуровневый транспортный объект в городе, и к нему очень пристальное внимание как властей, так и общественности. По замыслу развязка должна существенно разгрузить соседние дорожные участки, заполненные машинами не только в час пик, а в конечном итоге, с запуском остальных съездов, трансформировать улицу Мельникайте в магистраль непрерывного движения.

Возведение развязки началось в ноябре 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Объем финансирования составил более 2,7 миллиарда рублей. По контракту первую часть работ нужно было выполнить к декабрю 2022 года. Но строители сократили срок на год с небольшим.

- Темпы строительства, которые взяли специалисты, изначально высокие. Второй и третий этапы развязки завершат к 2023 году. Нет сомнений, что все наши инфраструктурные объекты будут качественно построены в короткие сроки с применением самых высоких технологий, - отметил губернатор региона Александр Моор, принявший участие в празднике дорожников.

Николай Руссу, генеральный директор компании "Мостострой-11", которая получила госзаказ, также подчеркнул, что объект построен максимально быстро благодаря согласованным действиям власти и бизнеса.

- В Тюмени все вопросы решаются слаженно. В этом районе находилась ЛЭП, нужно было запроектировать, перенести, кабель проложить. Все эти процедуры мы прошли за четыре месяца, что позволило дальше работать на объекте. Здесь есть парк Гагарина, который следовало обязательно сохранить, - добавил он.

Полный запуск двух путепроводов, восьми съездов, необходимых надземных переходов намечен на декабрь следующего года.

Местные власти меж тем строят планы по соединению в южной части города улицы Мельникайте с Червишевским трактом. По словам Моора, для удобств тюменцев появятся развязки на Московском тракте и через железнодорожный переезд на улице Авторемонтной, а в районе Воронинских горок вырастет путепровод.