В Тюмени завели дело на пенсионера, угрожавшего зарезать подростков

Пожилой житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела после того, как гонялся с оружием за молодыми людьми по двору.

По информации следствия, 13 октября на улице Голышева пожилой 69-летний мужчина размахивал ножом и угрожал убить школьника и 19-летнего юношу. За записи они, пятясь, убегают от него по тротуару.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Правоохранители сейчас допрашивают очевидцев инцидента и парней, на которых покушался пенсионер. Проверяют, в том числе, привлекался ли он ранее к ответственности за какие-то другие преступления.