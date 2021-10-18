Россия остановит работу постпредства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На такой шаг Москва пошла после того, как альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только десять аккредитаций. По словам министра, из-за "целенаправленных шагов со стороны НАТО" у России отсутствуют "надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности". Поэтому, объявил Лавров, в ответ на действия НАТО российская сторона "приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может, это займет еще несколько дней".

Теперь, отметил министр, экстренные контакты с альянсом будут поддерживаться через посла РФ в Бельгии. Лавров подчеркнул, что по линии военных между Россией и НАТО "вообще никаких контактов не происходит". Также, по его словам, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.