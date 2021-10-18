Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев

Члены семей постоянно проживающих в России иностранных граждан и лиц без гражданства теперь снова могут въезжать на российскую территорию. Об этом Консульский департамент МИД России рассказал в своем Telegram-канале, комментируя отмену запрета, который был введен в прошлом году в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как пояснили в департаменте, "антиковидный запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т.е. имеющих вид на жительство в России). К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители".

Для въезда необходимо предъявить копию документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и другие документы) или установление опеки или попечительства.

Проживающие в России иностранцы и лица без гражданства вновь могут пригласить родных в гости

Если между Россией и страной, откуда въезжают родственники, нет соглашения о безвизовом обмене, то иностранец должен оформить для гостей приглашение через МВД России. Оно будет основанием для выдачи визы родственнику.

В Консульском департаменте российского МИДа рассказали, что работа над внесением соответствующих изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, которое установило запрет на въезд, была инициирована "по итогам обобщения многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников".

До снятия ограничения в Россию могли въехать только члены семей российских граждан.