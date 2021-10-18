Россияне сделали ставку на онлайн-сбережения

Крупные российские банки зафиксировали рост числа вкладов, которые россияне открывают дистанционно, сообщили "РГ" их представители. Пандемия, по сути, ускорила неизбежное: практически все простые финансовые услуги почти полностью уйдут в интернет. Это серьезно изменит и привычные банковские отделения.

По словам представителей Райффайзенбанка, "Открытия", Московского кредитного банка, банка "Санкт-Петербург", банка ДОМ.РФ и Газпромбанка, их клиенты все чаще открывают депозит через интернет- и мобильный банк. В этих кредитных организациях доля онлайн-вкладов достигает 60-83%, остальное приходится на депозиты, открываемые в отделениях. По словам банкиров, показатель в последнее время вырос в среднем на 10-20 процентных пунктов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что онлайн-вклады экономически выгодны для банка, так как сокращают его постоянные издержки на содержание отделений и персонал. По его прогнозам, уровень проникновения онлайн-вкладов в будущем составит 85-90%.

По словам банкиров, спрос вырос и на кредиты онлайн. В Сбербанке доля потребкредитов, выдаваемых онлайн, превышает 70% и продолжает расти, уточнили в пресс-службе банка. В банке "Санкт-Петербург" этот показатель составляет 80%, а в Абсолют Банке заявили, что 100% потребительских ссуд выдается дистанционно. По словам управляющего директора Абсолют Банка Ивана Любименко, интерес клиентов банка здесь в ускорении проведения сделки, а для банка - в возможности кратно увеличить географию покрытия.

По словам экс-председателя правления банка "Уралсиб" Константина Боброва, в онлайн все больше будут уходить простые сделки и стандартные операции. Но по сложным продуктам (например, по ипотеке), когда нужно взвесить все "за" и "против", получить консультацию, сравнить альтернативные предложения, офлайн сохранит свое значение.

Ипотеку продолжат выдавать в отделениях

Банки уже сокращают количество отделений и продолжат сокращать дальше, говорит председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Все большее развитие получит агентская модель форматов офисов, считает эксперт. Например, может получить распространение модель с сотовыми операторами: банковские сотрудники могут работать в отделениях партнеров и предлагать услуги. Некоторые кредитные организации вводят офисы без людей с установленными картоматами для получения карт.

Кстати

Теперь при отзыве лицензии у банков, участвующих в системе страхования вкладов, а также у страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщил Банк России.

До этого функции временной администрации всегда выполнял ЦБ, АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после решения суда.

Передача функционала временных администраций АСВ позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовых организаций, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и продажу имущества организаций, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами, отметили в ЦБ.

Подготовил Роман Маркелов