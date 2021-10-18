Российскую IT-компанию Mail.ru Group переименовали в VK

Российская ИТ-компания Mail.ru Group сменила название: теперь она называется VK. "Это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", - подчеркнул Борис Добродеев, генеральный директор компании.

Ряд сервисов изменит свое название. Например, стриминг музыки Boom станет "VK Музыка", сервис по поиску работы Worki сменит название на "VK Работа", сервис по продаже товаров "Юла" переименуют в "VK Объявления", а сервис знакомств Lovina назовут "VK Знакомства". Названия продуктов будут меняться постепенно и продолжаться в 2022 году.

Новые продукты компании сразу будут создаваться под брендом VK. Первым таким продуктом стала видеоплатформа "VK Видео". Она объединила видеоресурсы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Пользователи нового стримингового сервиса получили доступ к единой библиотеке видеоконтента. Она включает фильмы, сериалы, мультфильмы, телешоу, которые можно смотреть бесплатно в высоком качестве. Для удобства весь контент распределен по тематическим разделам видеовитрины, например "Фильмы", "Сериалы", "Спорт", "Детям" и "Трансляции". Также пользователи получили доступ к обновленному разделу "Мои видео": там можно найти свои трансляции и загруженные видео, вернуться к роликам в "Закладках" или с отметкой "Нравится", проверить историю просмотров. Рекламодатели и правообладатели получили доступ к видеоаудитории компании через единую платформу, а также набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации.

А наиболее узнаваемые проекты, такие как социальная сеть "Одноклассники" и игровой бренд My.Games сохранили свое название и стали частью общей экосистемы.

В компании объяснили ребрендинг тем, что название "ВКонтакте" гораздо более известно среди пользователей интернета, чем Mail.ru Group. По данным компании Mediascope, этот бренд знают 100% активных пользователей рунета. Однако опрошенные "РГ" эксперты cчитают, что смена названия никак не отразится на работе компании. "Такое переименование кажется очень надуманным, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - По сути, это "перекрашивание стен" вместо того, чтобы менять подход. Несмотря на то что "ВКонтакте" более сильный бренд чем Mail.ru, это не поможет "освежить" компанию".

По словам аналитика, VK нужны новые продукты. "Ситуация с Mail.ru напоминает аналогичную с LiveJournal (популярная в начале 2000-х блог-платформа. - Прим. "РГ"). "Сервис до сих пор существует, но теряет свою аудиторию, - продолжает эксперт. - Компании нужно менять свой подход. К сожалению, они этого не делают. Когда они этим займутся и насколько компании удастся это сделать, вопрос остается открытым".

С Муртазиным согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. "Это не совсем однозначный шаг, сейчас многие создают экосистемы, вокруг которых строят свои продукты. Например, "Яндекс" и "Сбер". У Mail.ru Group тоже своя экосистема, но они решили сделать системообразующим бренд VK, потому что это самый узнаваемый продукт компании. Но насколько им удастся улучшить позиции - большой вопрос, поскольку потребителям без разницы, как называется продукт. То же самое происходит и с точки зрения бизнеса", - считает он.

Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова считает, что смена названия компании не скажется на перспективах ее развития: "Все забудут о ребрендинге уже через несколько дней", - добавляет она.

Когда создавалась Mail.ru Group, она получила свое название от главного актива - одноименного почтового сервиса, рассказывает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Но сегодня одним из самых узнаваемых брендов рунета является соцсеть "ВКонтакте".

"Компания идет по пути создания суперприложения. То есть внутри него можно будет не только вести коммуникацию и продавать товары, но и заказать такси, еду, столик в ресторане, арендовать самокат и так далее. Поэтому, на мой взгляд, меняется и политика компании. Теперь объединение всех активов проходит вокруг соцсети "ВКонтакте", поэтому логичным будет переименоваться в экосистему VK. В целом такой подход звучит очень логично и если все правильно расположить внутри самой платформы "ВКонтакте", с точки зрения удобства юзабилити, то пользователи будут активно пользоваться сервисами, а значит, соцсеть станет российским аналогом китайского суперприложения WeChat. Хотя конкуренция в России сильная и в спину соцсети дышат "Яндекс" и "Сбер" с аналогичными амбициями", - заключает Зыков.

Будущее действительно за суперприложениями, которые могут связать каждого человека с его финансовыми, социальными, образовательными и медицинскими потребностями, утверждает Лилиана Пертенава, руководитель глобального PR компании Rakuten Viber. "Создание единого сильного бренда - закономерный шаг для консолидации усилий по разработке всех вертикалей компании. VK - известный и любимый в России бренд", - подчеркивает она.

В прошлом году масштабный ребрендинг произвел Сбербанк, сменивший название на "Сбер". Такой же подход характерен и для иностранных ИТ-компаний: например, материнской компанией Google является холдинг Alphabet, куда входят все значимые продукты поискового гиганта.