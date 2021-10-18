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18.10.2021 18:04
Рубрика: Экономика

Рост цен на стройматериалы повлияет на расселение аварийного жилья

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Подорожание стройматериалов может негативно сказаться на темпах ликвидации аварийного жилья, считают эксперты. Хотя пока расселение старых домов по-прежнему идет с опережением планов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на значительный рост цен на стройматериалы, программа расселения аварийного жилья выполняется опережающими темпами, заверили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. В частности, в начале октября план был перевыполнен на 70% - с начала 2019 года расселены 229,7 тысячи человек с 3,84 млн кв. м. Многие регионы планируют досрочно завершить программу, по которой расселяются дома, признанные аварийными до начала 2017 года.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Однако рост цен на стройматериалы сейчас - основная проблема строительной отрасли, отметил недавно вице-премьер Марат Хуснуллин. Подорожание стройматериалов стало одной из причин роста цен на жилье.

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет регионам средства на расселение аварийного жилья в соответствии с утвержденными лимитами, говорит руководитель Комиссии по жилищной политике общественного совета при минстрое Надежда Косарева. В условиях роста цен на стройматериалы и жилье финансирование не увеличивается, регионы должны сами изыскивать дополнительные ресурсы. "Пока такая проблема не проявилась, - отмечает эксперт. - В большой степени, из-за того, что много жилья для расселения строится по договорам участия в долевом строительстве, где цена была зафиксирована ранее. Но, думаю, в перспективе темпы расселения аварийного жилья действительно могут замедлиться, если не будет увеличено финансирование Фонда ЖКХ за счет средств федерального бюджета".

На расселение аварийного фонда негативно влияет и подорожание стройматериалов, и рост цен на квартиры и земельные участки, говорит президент ГК Sky Group (Новосибирск) Владимир Литвинов. Если раньше под двадцатиэтажку нужно было расселить два барака, то сейчас стоимость такого же расселения равна уже трем баракам в ценах 2019 года, приводит пример Литвинов. Так, условно 70 млн затрат превращаются в 90 млн, что, соответственно, увеличивает стоимость квадратного метра готового жилья. В среднем кирпичный дом строится около двух лет. Значит, нужно добавить сюда и стоимость самих денег, которая за два года также увеличилась, добавляет Литвинов.

С начала года стройматериалы подорожали на 25 процентов

"Для бизнеса эта ситуация значимая, но рабочая, - отмечает Литвинов. - Просто застройщику нужно быть готовым к уменьшению прибыли. Но расселение зачастую идет с участием, например, мэрии. Она должна расселить свою часть бараков на предоставляемом для строительства земельном участке. Бюджет рассчитан заранее - за год, а то и два. Но при наступлении момента расселения на рынке уже нет квартир с ценами, которые брались в расчет при формировании бюджета".

Между тем цены на стройматериалы осенью начали немного снижаться - по итогам сентября на 1,3%, сообщает Росстат. Однако они все еще заметно выше, чем в декабре 2020 года - на 24,7%.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Товары и цены Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

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