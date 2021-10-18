Росздравнадзор сообщил о новом факте подделки сертификатов о вакцинации

Более тысячи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса было изъято Росздравнадзором при содействии правоохранительных органов в Москве и Московской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны два медработника одной из подмосковных больниц, которые в течение длительного времени за денежное вознаграждение вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан на портале госуслуг. Также установлена причастность к этому преступлению должностных лиц из других медучреждений.

В ходе расследования установлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи россиян. Сейчас правоохранители выясняют личности всех, кто получил поддельные сертификаты о вакцинации.

Как уточнили в Росздравнадзоре, против врачей возбуждено уголовное дело.