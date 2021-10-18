Счетная Палата назвала факторы укрепления рубля в 2022 году

Согласно базовому варианту макроэкономического прогноза, подготовленного Минэкономразвития, в проекте бюджета курс национальной валюты вырастет до 72,1 рубля за доллар в 2022 году с дальнейшим ослаблением к 2024 году до уровня 2021 года - до 73,6 рубля.

В Счетной палате обращают внимание, что среднесрочный прогноз не содержит достаточного обоснования того, какие факторы будут оказывать влияние на динамику национальной валюты. "Принимая во внимание динамику основных макроэкономических показателей, можно предположить, что поддержку рублю в 2022 году будут оказывать более жесткая денежно-кредитная политика, расширение торгового баланса (до 10 % ВВП в 2022 году), относительно высокие цены на нефть, а также рост инвестиций и приток капитала", - говорится в заключении.