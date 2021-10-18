Счетная палата рассказала, от чего будут зависеть цены на нефть

В Счетной палате уверены, что до 2024 года цены на нефть будут формироваться на фоне избытка предложения. Об этом говорится в заключении на проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Так, отмечается, что до 2024 года основным риском для стоимости нефти станет избыточный рост предложения, который, при сохранении нефтяных цен на относительно высоком уровне - 55-60 долларов США за баррель - может быть поддержан сланцевыми производителями.

Одним из факторов давления на нефтяные цены Счетная палата называет низкоуглеродную повестку. Однако, по мнению аудиторов, ее влияние из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога в 2023 году, будет выходить за рамки прогнозного периода.

Поддержку нефтяным котировкам, полагают в Счетной палате, способен оказать рост потребления из-за восстановления экономики, особенно в развивающихся странах.

На прошлой неделе стоимость нефти обновила трехлетний максимум. Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 86 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года.