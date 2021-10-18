Съемки фильма на борту МКС состоялись, киногруппа вернулась из космоса

Утверждать заранее, как факт, не станем, но намерения на утро вторника, 19 октября, озвучены такие: через день после выхода этого номера "Российской газеты" выйдут "в свет" и главные герои вчерашнего дня и нашего репортажа - Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Профессиональный летчик-космонавт, отработавший на орбите 191 день, и два участника космического полета - актриса и режиссер, выполнявшие свою миссию на протяжении 12 суток, уже через два дня после приземления в Казахстане дадут пресс-конференцию в Москве.

Ее анонсировали за трое суток до посадки звучным слоганом: "Наука" работает, "Вызов" снят! И в этом не просто стремление доказать, что человеку все по плечу, а русской женщине - и того больше. Хочется думать, что это результат целенаправленной работы ученых, врачей, реабилитологов во всем, что касается подготовки и адаптации человеческого организма к неблагоприятным факторам космической среды.

Как бы там ни было, но уже вчера все следившие за прямой трансляцией могли сами наблюдать и мимику на лицах только что переживших орбитальный спуск. И то, как остроумно реагировали Клим и Юля на первые вопросы журналистов. И то, как уже через сорок минут после приземления, сдав первые тесты врачам, поднялся на ноги Олег Новицкий и крупно, мелом, начертал на обгоревшей капсуле своего спускаемого аппарата: "Спасибо!" И так же размашисто расписался.

- Значит, не сачковал, а регулярно тренировался на велоэргометре и беговой дорожке, - в хорошем, даже приподнятом настроении отозвался на ранний звонок из "РГ" летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.

Сдав первые тесты, Олег Новицкий сам встал на ноги и мелом по черному вывел на обгоревшей капсуле своего спускаемого аппарата: "Спасибо!"

Может, потому что самого Александра Ивановича мы застали на утренней пробежке в парке Останкино, а может, просто вспомнил, как было с посадкой при его возвращении на землю с орбитальной станции "Мир", из которой он трижды выходил в открытый космос.

По словам Лавейкина, функциональное состояние после длительного пребывания в космосе зависит во многом от индивидуальных особенностей человека, но главное, конечно, поддержание физической формы на специальных тренажерах во время самого полета. Это правило подтверждает и доктор наук Елена Фомина из Института медико-биологических проблем РАН. В прямом эфире Первого канала она приоткрыла некоторые подробности того, как готовился к возвращению на землю командир "Союза МС-18" Олег Новицкий.

Беговая дорожка, велотренажер и специальный нагрузочный костюм "Чибис" за несколько недель до посадки были в его приоритетном пользовании. И чем ближе к моменту посадки, тем продолжительнее становились тренировки - по два часа в день и более...

А за сутки до перехода Олега Новицкого, Юлии Пересильд и Клима Шипенко в спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев порадовал их известием о хорошей погоде, которая прогнозируется в месте ожидаемой посадки рано утром 17 октября. И на языке профессионалов, хорошо понятном Олегу Новицкому и самому Соловьеву, уверенно добавил: сядете без "кувырков".

О том, как и почему погодные условия могут серьезно осложнить посадку и затруднить поиск вернувшихся на землю, накануне вечером рассказал "РГ" Герой России, летчик-космонавт, а ныне депутат Государственной Думы Александр Самокутяев.

- Есть два неблагоприятных фактора, которые могут влиять. Это сильный ветер и туман. Что критичного в ветре? Если он в приземном слое достаточно сильный, то может раскачать спускаемый аппарат. И двигатели мягкой посадки, которые, безусловно, сработают, могут сработать ложно. Из-за этого может произойти боковой удар, что не очень комфортно, мягко скажем, для экипажа. В своем первом полете, при возвращении, я это ощутил: несколько переворотов совершил тогда наш аппарат.

А другая история - это туман, во втором полете с ним столкнулись. Нас вовремя обнаружили, а потом, на высоте примерно 300 метров, потеряли в тумане. С вертолетов дальше ничего не видели, сесть в нужную точку не могли. Мы довольно долго ожидали группу спасения. К счастью, все закончилось благополучно...

А как было в этот раз? Минута до посадки. Рядом с парашютом кружат вертолеты. Клубы дыма и пыли внизу - сработали двигатели мягкой посадки. И, наконец, встреча капсулы с землей.

Стоп, снято? Как раз наоборот: "Камера, мотор!". И съемки продолжаются уже с новой точки. Причем множеством камер - киношных и телевизионных.

Первым из аппарата извлекают Олега Новицкого. Минуту-другую спустя из обгоревшей капсулы показывается гермошлем Клима Шипенко. Одним из первых к нему склоняется Константин Эрнст: "Получилось?" - "Да!" - "И мечта сбылась?" - "И мечта сбылась!"

Юлия Пересильд покидала корабль последней и, несмотря на бледность, держалась как настоящий капитан.

- Мы сегодня хорошо приземлились... Но у меня немножко грустное настроение. Потому что все закончилось, а сама возможность - одноразовая. Казалось, двенадцать дней - это много, а когда увидели, что уже возвращаемся, не хотелось расставаться...

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по горячим следам оценил на "твердую пятерку" то, что смогли сделать на орбите Шипенко и Пересильд при активном участии и товарищеской помощи профессиональных космонавтов Олега Новицкого, Антона Шкаплерова, Петра Дуброва. А еще, конечно, при активном содействии и обеспечении всей намеченной программы со стороны Центра управления полетами российского сегмента МКС.

- У российской космонавтики теперь есть опыт - мы взяли ребят, подготовили, отправили в космос и вернули. Это очень мотивированные люди, у них была расписана каждая минута. Они там не селфи занимались и не "приветы передавали ХХVI съезду КПСС". Они - работали., - сказал Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу. А сам канал, по словам главы Роскосмоса, получил уникальный материал, который не сделаешь с помощью анимации и компьютерной графики.

Дмитрий Рогозин: Мы делаем честное кино и честный эксперимент. Свое место не сдадим и лидерства не упустим

- Мы делаем честное кино и честный эксперимент, - заключил Дмитрий Рогозин. - Во всем мире идет борьба за умы. Наши телевизионщики вместе со специалистами "Роскосмоса" показали, что мы свое место не сдадим и лидерства в космосе не упустим. Будем придерживаться того, что нам завещали Сергей Королев, Валентин Глушко, другие конструкторы. И Юрий Гагарин, чье имя носит космический корабль, в котором снимался фильм "Вызов".

Комментарии

Денис Жалинский, генеральный продюсер Yellow, Black and White, сооснователь и генеральный продюсер START:

- Мы все с замиранием сердца следили за посадкой. Недаром это считается самой опасной частью космического полета. Очень рады, что все прошло в штатном режиме и все чувствуют себя хорошо. Во время посадки и сразу после снимались сцены из фильма. Как только Юля и Клим пройдут обследования и вернутся в свой обычный режим, мы продолжим подготовку к съемкам фильма на земле.

Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России:

- Проект хороший и достоин того, чтобы его освещать в СМИ. То, что руководство Первого канала говорит о нем как о достижении - понятно. Для них полет в космос представителей их профессий - достижение мирового масштаба. Для космонавтики этот проект - рядовое событие. Ничего нового ни по технике, ни по науке в этом проекте нет. Ожидания у общества совершенно другие. Люди хотят видеть новые космические корабли, сделанные в нашей стране. Хотят видеть фотографии далеких планет, сделанные нашими автоматическими станциями.