Сенатор предложил приравнять "био" и "эко" продукты к органическим

Продукция с маркировкой "био" и "эко" должна отвечать тем же требованиям, что и органическая, убежден председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Нужно предпринять шаги для того, чтобы товары с пометками "эко" и "био" были приравнены к органической продукции. Об этом говорит европейский и международный опыт. Продукция с такими знаками должна отвечать требованиям органики", - сказал Майоров на заседании рабочей группы Совфеда по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей.

Сенатор обратил внимание на то, что сейчас этот вопрос профильный комитет СФ прорабатывает совместно с Роскачеством. По его мнению, такой переход должен быть плавным. "Если мы начнем резкий переход, то поставим в трудное положение производителей, которые работают с этими маркировками", - пояснил он.