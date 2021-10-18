Сериал "Y: Последний мужчина" закрыт после первого сезона

Американское постапокалиптическое телешоу "Y: Последний мужчина" (Y: The Last Man) закрыто после первого сезона. Что вряд ли кого удивило: из предельного событийно насыщенного и энергичного оригинального комикса, наполненного твистами и непрерывной чередой клиффхэнгеров, женская команда авторов умудрилась соорудить квёлую разговорную драму с практически отрицательной динамикой.

Про срамное фиаско программы сообщает Collider со ссылкой на Элизу Кларк, шоураннера "Последнего мужчины". Без указания причин. Но с намеком на то, что создатели попытаются побороться за возможность продолжить снимать сериал, так как им есть-де еще чего рассказать.

Y стартовал в сентябре. По его сюжету все млекопитающие Земли с Y-хромосомой вымерли, но по какой-то загадочной причине в живых остался фокусник Йорик Браун и его дрессированная обезьянка-капуцин. На долю которых выпадают массированные тернии.