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18.10.2021 22:00
Рубрика: Происшествия

Системы оповещения станут делать по единым стандартам

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, будет подлежать обязательной сертификации. Причем требования будут едины во всех странах ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Речь о новом техническом регламенте, который разработан МЧС России совместно со странами Евразийского экономического союза.

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То, что на первый взгляд звучит технически скучно, на самом деле касается всех и каждого. Скажем, системы оповещения о ЧС будут разными только внешне. Предупреждения, конечно, будут звучать на разных языках, в зависимости от стран ЕАЭС, но такой ситуации, как при наводнении в Крымске, когда системы вообще не сработали, уже не будет.

Технические требования к подобным системам унифицируют и повысят их уровень. По мнению авторов, это укрепит рынок качественных товаров, в том числе за счет борьбы с контрафактом.

Важный момент: принятый техрегламент позволит решить проблему некачественных госзакупок. Не раз возникали дискуссии по поводу того, что государственные тендеры выигрывают недобросовестные фирмы, которые поставляют наиболее дешевый товар. При этом за счет цены страдало качество. Но выяснялось это лишь во время аварий и пожаров, когда поставленное по госконтракту оборудование не срабатывало. Но как только поставляемое оборудование будет подлежать сертификации, молчаливый репродуктор на рынок ЕАЭС уже не попадет.

Надо быть уверенным, что и в бомбоубежище, и в противогазе установлены надежные фильтрующие элементы, которые в случае опасности не подведут и спасут жизни попавшим в беду людям

"Техрегламент вступит в силу с 1 июня 2023 года и определит единые на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии требования к продукции и процедуры ее допуска на рынок, обеспечит ее свободное обращение на едином экономическом пространстве посредством оформления единых документов об оценке соответствия", - сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Кстати, унификация требований в части предлагаемых технических решений будет касаться не только систем оповещения. Обязательной сертификации будут подлежать, к примеру, защитно-герметичные устройства, вентиляционные агрегаты, фильтры, датчики, аварийно-спасательные машины, роботы, инструменты, средства поиска пострадавших и многое другое.

Казалось бы, какое людям дело до воздушных фильтров? Но техрегламент учитывает все риски, в том числе и минимальные. Поэтому надо быть уверенным, что и в бомбоубежище, и в противогазе установлен надежный фильтрующий элемент, который в случае необходимости не подведет и человек не задохнется из-за некачественного копеечного фильтра.

Сроки вступления в силу положений техрегламента объясняются тем, что руководству стран - членов ЕАЭС еще придется решить несколько важных вопросов. Главный из них - кто именно будет заниматься сертификацией? Будет ли это единый центр в России или несколько центров во всех странах ЕАЭС, еще не решено. Пока предполагается, что роль сертификационного органа достанется МЧС России.

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