Собственников предупредили о штрафах и возможности лишиться квартиры

Собственники квартир и жилых домов могут быть наказаны за несколько видов нарушений. Граждан ждет штраф, а в некоторых случаях они лишаются своей недвижимости.

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов назвал размер штрафов и за какие нарушения россиян ждут санкции:

Сначала напомним, что порядок пользования жильем в России закрепляется Жилищным Кодексом и Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ. Ответственность за нарушение этих норм устанавливается статьей 7.21 КоАП РФ.

В каких случаях собственника ждут штрафы

Предполагается, что собственник, находящийся в здравом уме и доброй памяти, не станет умышленно вредить своему же помещению. Поэтому, чаще всего владельцы квартир отвечают только за несогласованную перепланировку, а также за использование жилища не по назначению.

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За незаконную перепланировку государственный жилищный инспектор оштрафует гражданина на сумму от 2 тысяч рублей до 2,5 тысячи рублей. Как правило, собственники квартир привлекаются к ответственности за разборку и устройство несущих перегородок (стен), устройство и демонтаж дверей и окон, совмещение жилой комнаты с кухней, увеличение санузла за счет коридора, объединение комнат с коридором, а также за объединение квартир в одно жилое помещение.

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За использование жилья не по назначению гражданин будет оштрафован на сумму от 1 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей, либо вообще отделается предупреждением.

Если обратиться к судебным решениям, то можно прийти к выводу, что собственники, привлеченные к ответственности за подобное правонарушение, используют квартиры исключительно для предпринимательской деятельности. Мелкие предприниматели создают в жилых помещениях офисы продаж, склады продукции, аптеки, ремонтные мастерские, ателье по пошиву одежды, магазины. При этом, обычно использование жилья не по назначению сопровождается перепланировкой.

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За несоблюдение правил пожарной безопасности россиян тоже ждут штрафы. Об этом говорится в статье 20.4 КоАП РФ.

За совершение подобного правонарушения органы пожарного надзора вправе вынести предупреждение либо наложить взыскание в виде штрафа в размере от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей.

В случае же, когда нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, повреждению имущества либо причинило легкий или средний вред здоровью человека, то собственник штрафуется на сумму от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Как правило, власти наказывают владельцев жилья за складирование на балконах и лоджиях мебели, бумаги и других горючих материалов либо за использование в помещении или на лоджии открытого огня (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции № 88 - 14002 /2021 от 16.06.2021 года).

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За нарушение правил регистрации собственник может потерять до 7 тысяч рублей. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 19.15.2 КоАП РФ. При этом размер штрафов для собственников из Москвы и Санкт-Петербурга больше размера штрафа, который взыскивается с владельцев жилья в регионах.

Например, нарушение срока уведомления органа регистрационного учета о проживании лица в жилом помещении без регистрации собственнику в регионе обойдется в сумму от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. А вот владелец квартиры в Москве или Санкт-Петербурге за такое же правонарушение будет оштрафован на 3 тысячи рублей или даже на 7 тысяч рублей.

С точки зрения размера взыскания эти санкции представляются не такими уж и серьезными. Особенно, учитывая темпы инфляции. С другой стороны, признание собственника виновным в совершении административного правонарушения облегчает взыскание с него ущерба в случае наступления негативных последствий.

Например, гражданина оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности на балконе. А через какое-то время случился пожар. Причинно-следственная связь в итоге может привести к тому, что суд взыщет с нарушителя пожарной безопасности еще и ущерб, причиненный соседям. А в качестве доказательства вины будет фигурировать постановление о привлечении к ответственности по статье 20.4 КоАП РФ.

В каких случаях собственник лишится квартиры

В исключительных случаях при нарушении правил пользования жильем собственник может лишиться недвижимости. Это происходит на основании статьи 293 ГК РФ.

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Данная норма гласит, что суд вправе по иску муниципального органа продать жилище с публичных торгов и выплатить собственнику компенсацию, когда последний использует помещение не по назначению, нарушает права соседей или без уважительных причин не производит необходимый ремонт. Для применения этой статьи необходима совокупность определенных условий.

Сначала муниципальная власть предупреждает собственника о необходимости устранить нарушение и привлекает его к административной ответственности по статье 7.21 КоАП РФ. И если собственник не внемлет предупреждению, то администрация обращается в районный суд.

С иском о продаже квартиры выступает только местная власть. Соседи, управляющая компания, ТСЖ, а также общественные организации не могут подать такой иск.

В целом же суды спокойно и без раздумий штрафуют собственников, но крайне неохотно изымают и продают квартиры. Подобные дела можно пересчитать по пальцам.

Для того, чтобы судья выставил на торги квартиру, надо не просто нарушить правила общежития, но и сделать их невыносимыми для соседей.

Например, в городе Тольятти, суд выставил на торги квартиру, в которой собственник содержал собак и кошек и довел помещение до плачевного состояния. При этом, антисанитария вышла за пределы квартиры, распространилась на помещения общего пользования и жилища соседей.

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Принимая решение, судья указал, что "жилье находится в антисанитарном состоянии, захламлено, повреждено напольное покрытие (линолеум), а перед входной дверью полы отсутствуют. В помещении грязь, мусор, лужи. При осмотре было установлено наличие собак и кошек… На лестничной клетке ощущается резкий запах продуктов жизнедеятельности животных… В соседних квартирах..., с потолка и по стенам капает зловонная жижа. Зимой собственник складывает трупы умерших животных на балконе". (Решение Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области по делу № 2-972\2020 от 21.07.2020 года).

В итоге суд выставил квартиру на торги. Из текста решения понятно, что собственник являлся больным человеком, нуждавшимся в медицинской и психиатрической помощи.

Другое основание для изъятия и продажи квартиры - это использование ее не по назначению. В этом случае, собственник - предприниматель превращает жилье в склад, офис, магазин, аптеку.

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В соответствии с частью 1 статьи 293 ГК РФ муниципальные власти предупреждают владельца о недопустимости подобного использования помещения. Если гражданин игнорирует требования властей, то муниципалитет обращается в суд, который может принять решение о реализации квартиры с публичных торгов (Решение Калужского областного суда от 19 октября 2017 г. по делу № А-7-21-387/2017).