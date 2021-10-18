Совладельцы холдинга "В&В" обросли новыми обвинениями

Следственный комитет, как пишут СМИ, предъявил новые обвинения соучредителю крупного производителя бытовой химии - холдинга "В&В" Якову Босинзону, а также Александру Савоськину, гендиректору ООО "Бест Клин" - компании холдинга, отвечающей за производство бытовой химии. Ранее они были взяты под стражу за аферу в отношении бывшего партнера, известного юриста и предпринимателя Дениса Шапиро (также известен как Дионисий Золотов).

Третья фигурантка нового обвинения - гендиректор компании холдинга, отвечающей за реализацию бытовой химии, Олеся Каплистая "подалась в бега" и была объявлена в розыск. Еще одному совладельцу холдинга "В&В" Александру Балаховскому, который находится под домашним арестом в своем коттедже на Новой Риге, новое обвинение может быть предъявлено в ближайшее время.

Как писали СМИ, эта запутанная история началась еще в августе 2014 года, когда третьего совладельца холдинга "В&В" Дениса Шапиро задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления. В этот момент заместитель Шапиро по безопасности Игорь Бурковский решил сыграть в свою игру. Он втерся в доверие к Балаховскому и Босинзону, говорил им, дескать, Шапиро в действительности является мошенником, в планах которого было захватить предприятие целиком и оставить их не у дел. Поверив в слова Бурковского и в публикации в СМИ про Дениса Шапиро, Балаховский и Босинзон стали реализовывать его план, который заключался в переоформлении всех ликвидных активов производственной компании на подконтрольные юридические лица.

Так, по данным СМИ, все товарные знаки и промышленные образцы были отчуждены от ООО "Бест Клин" в пользу ИП Константина Дувидовича - родственника Балаховского, который даже не произвел оплату за вышеуказанную интеллектуальную собственность. Далее Бурковский предложил Балаховскому и Босинзону переоформить их доли в ООО "Бест Клин" на подконтрольных ему лиц. После получения фактического контроля над компанией Бурковский потребовал через суд признания недействительными договоров отчуждения товарных знаков в пользу Дувидовича. В случае удовлетворения этих исков, а вероятность такого исхода была очень велика, ООО "Бест Клин" вновь стало бы обладателем известных на всю страну товарных знаков: Unicum, Сotico, EasyWork и других.

Когда, как пишут СМИ, Балаховский и Босинзон осознали, что Бурковский их обманул, они добились возбуждения против него уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому Бурковский по сей день находится в федеральном розыске. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ) заключается в следующем: Балаховский и Босинзон незаконно, вопреки воле Дениса Шапиро, поставили на должность генерального директора ООО "Бест Клин" Олесю Каплистую, которая сразу же подала заявленияв арбитражный суд Московской области об отказе от исков о признании недействительными договоров отчуждения товарных знаков от ООО "Бест Клин" к ИП Константину Дувидовичу.

План заключался в переоформлении всех ликвидных активов производственной компании на подконтрольные юридические лица

Как пояснил представляющий Дениса Шапиро адвокат Роман Кандауров, изначально Балаховский, Босинзон и Бурковский "плыли в одной лодке", осуществляя план последнего по выводу активов головной компании холдинга. Когда же Босинзон и Балаховский избавились от Бурковского, разгадав его собственные корыстные намерения, то сами продолжили действовать по его же плану.

"Отказавшись по поручению Балаховского и Босинзона от исков, поданных в арбитражный суд Московской области от ООО "Бест Клин", Каплистая не дала компании возможности вернуть товарные знаки, причинив ей ущерб на сумму не менее 281 миллиона рублей, а также моему доверителю - Денису Шапиро", - сказал адвокат Кандауров.

Балаховскому, Босинзону и Савоськину следователи вменили ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые переоформили товарные знаки на подконтрольную им венгерскую компанию "Беллабен-Балур", затем был заключен лицензионный договор с новой производственной компанией - ООО "ПКБК В&В". Тем самым соучастники преступления "придали вид правомерного пользования и распоряжения похищенным имуществом", что следствие квалифицировало как легализацию похищенного.

"Думаю, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Татьяне Босинзон - жене Якова Босинзона и дочери Александра Балаховского, - сказал адвокат Роман Кандауров. - Ведь Татьяна выступала в этой сделке как генеральный директор "Беллабен-Балур", на которую обвиняемые переоформили товарные знаки через промежуточное звено - ИП Дувидовича, после чего Татьяна Босинзон передала лицензионные права на них "ПКБК В&В". Впереди могут быть новые обвинения и новые фигуранты".

С учетом новых обвинений Чертановский суд Москвы 14 октября оставил Босинзона и Савоськина в СИЗО еще на два месяца, а Балаховскому был продлен домашний арест.