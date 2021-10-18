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Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 02:30
Рубрика: Общество

Татьяна Голикова анонсировала онлайн-счетчик прививок

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Интерактивный счетчик прививок против коронавируса в регионах страны начал работу на портале стопкоронавирус.рф, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Раньше единой информации о том, как идет прививочная кампания, официально не представлялось. В правительстве и минздраве называли лишь общее количество привитых без детализации.

Одновременно на этом же портале работает еще один полезный ресурс - тепловая карта эпидситуации по коронавирусу в регионах России. Чем краснее регион - тем выше уровень опасности заболеть. "Публикуются два блока данных: о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по России, так и в регионах", - пояснила вице-премьер, отметив, что данные будут обновляться каждую неделю с учетом меняющейся картины вакцинации и заболеваемости.

Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
Карта коронавирусных ограничений в регионах России

Данные о вакцинации представлены подробно: и о количестве людей, получивших первый компонент вакцины, и тех, кто уже закончил прививочный курс. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого региона в отдельности.

Тепловая карта наглядно показывает, насколько напряженная ситуация с COVID-19 в том или ином регионе. Знать об этом важно и для местных жителей, и для тех, кто отправляется в другой город в командировку или на отдых. "Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также если он принимает решение о путешествии в другие регионы страны",- сказала Татьяна Голикова.

Цветовая индикация карты зависит от пяти показателей, установленных в качестве оценочных критериев специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: это уровень заболеваемости (на 100 тыс. населения), охват тестированием (на 100 тыс. населения), величина коллективного иммунитета, а также медицинские показатели занятости коек с ИВЛ и загруженности коечного фонда COVID-пациентами в целом.

Чем краснее регион на карте - тем выше риск заразиться там коронавирусом

Красный цвет на карте означает, что ситуация в регионе напряженная: там более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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