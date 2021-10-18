Тизер: мультфильм "Как приручить дракона" получит сериал

Фэнтези-вселенная "Как приручить дракона" продолжает расширяться: трилогия полнометражек, сериал про всадников Олуха и обойма короткометражек в рамках линейки дополнятся свежей главой. Причем на этот раз действо развернется в наши дни - через 1300 лет от событий финального полнометражного фильма.

Как передает ScreenRant, шоу получило название Dragons: The Nine Realms. На YouTube-канал DreamWorks уже доступен его тизер.

По сюжету сериала драконы уже давно стали мифом, но тут в почве возникает гигантский разлом - благодаря геологическим бурлениям. Со всех концов мира к аномалии стягиваются яйцеголовые, в то время как их дети-"ботаники", прибывшие вместе с родителями, оказываются более удачливы и узнают шокирующую правду: драконы все еще реальны и технично прячутся. И тайну эту желательно надежно хранить.

Премьера шоу состоится на стриминге Peacock уже 23 декабря.

Трилогия полнометражек выходила в 2010-2019 годах, собрав очень внушительную кассу.