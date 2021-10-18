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18.10.2021 17:34
Рубрика: В мире

Ученые назвали Латвию мировым лидером по распространению коронавируса

Текст: Константин Волков

Латвия лидирует в мире по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на миллион жителей. Об этом заявил американский университета Джона Хопкинса, опираясь на собственные исследования и расчеты. Данные были опубликованы на странице в Facebook главного эпидемиолога латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова.

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File
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Так, по данным на 17 октября, в Латвии 7679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю (население Латвии составляет 1,8 миллиона человек). Следом идет Барбадос, там 7125,28 cлучая. Также в первой тройке находится Грузия с 7106,18 cлучая в неделю.

Ежедневно в Латвии фиксируют свыше двух тысяч новых случаев заболевания. В настоящее время в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, а на экстренном заседании совета по кризисному управлению, созванному по инициативе премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, могут быть приняты новые ограничительные меры.

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