В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами

МВД Беларуси внесло подписчиков двух оппозиционных сайтов с список экстремистских формирований, сообщается в телеграм-канале МВД республики.

Речь идет об интернет-сайте "Дзе.чат", а также - оппозиционной инициативы "Рабочы рух" ("Рабочее движение"). Оба этих ресурса попали в список экстремистских формирований, опубликованный МВД республики ранее в понедельник, 18 октября.

Несколькими днями ранее правительство Беларуси поручило Министерству внутренних дел вести и публиковать на своем сайте перечень организаций, признанных в республике экстремистскими. Также известно, что создатели, организаторы и участники подобных формирований будут привлекаться к уголовной ответственности.

Глава белорусской комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич заявила 14 октября, что уголовно наказуемой является и подписка на экстремистские телеграм-каналы.