В Букингемском дворце открылась вакансия

Букингемский дворец ищет уборщика. Зарплата - 11 300 фунтов в год за 20 часов работы в неделю и 20 600 фунтов - за 40 часов. Трудиться за такую, как отметили британские СМИ, небольшую по местным меркам сумму придется с понедельника по воскресенье. И вполне вероятно, что с выходом в вечернюю смену и выходные, как указано в объявлении.

Опыт работы дворцу не важен, главное - "быть внимательным к деталям" и "обеспечивать соответствие высочайшим стандартам". Это далеко не единственная открытая вакансия на сайте британской королевской семьи. Например, практически за те же деньги - 21 750 фунтов в год - есть должность офисного ассистента в Сент-Джеймсском дворце. Правда, график работы там гораздо "человечнее": с понедельника по пятницу.

В парке при Виндзорском замке открыта вакансия руководителя работы склада с зарплатой 23 тысячи фунтов в год, график - с понедельника по субботу. Основные обязанности: следить за службой доставки, оформлять документы на отправку товаров и вести переписку с клиентами о статусе заказов и иных вопросах. Также в Холирудский дворец в Шотландии требуется менеджер по маркетингу и развитию бизнеса. Зарплата - около 35 тысяч фунтов в год, работать надо с понедельника по пятницу. Вообще предложенные 11 300 и 20 600 фунтов за работу уборщиком для Британии - это действительно маловато.

По данным портала по поиску работы Reed.co.uk, средняя зарплата уборщиков на дому составляет 22 941 фунт. И то все зависит от региона: если речь о Лондоне, то здесь клинеры в среднем получают 29 тысяч фунтов, подсчитал портал Totaljobs. Любопытно, что примерно с такой же отметки - 27 498 фунтов в год - начинают работать молодые учителя в Шотландии.