В Германии дикие кабаны вызвали аварию на автобане

На автобане А7, самом длинном в Германии, в районе города Гёттинген, Нижняя Саксония, 18 октября произошла авария - водитель грузовика был вынужден резко свернуть в сторону из-за выбежавшего на дорогу кабана, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в шлагбаум, перекрывающий выезд на трассу. Об этом сообщает немецкая радиостанция NDR.

Водитель легковой машины отделался легкими травмами, шофер грузовика не пострадал, однако авария вызвала большую пробку, которая, как сообщили местные власти, продлится некоторое время из-за проведения аварийных работ.

Что стало с кабаном, не сообщается.