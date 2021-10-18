В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке

Лидер одной из немецких партий Роберт Хабек призвал правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. По словам политика, хранилища газа в стране заполнены не полностью, а спрос высок, поэтому необходим диалог с Россией, чтобы решить проблему.

"Это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", - сказал Хабек в эфире ARD.

Ранее в министерстве экономике Германии подчеркнули, что сведений о несоблюдении Москвой своих контрактных обязательств по поставкам голубого топлива нет. А министр Петер Альтмайер заявил, что газохранилища в стране сейчас заполнены на 75 процентов.