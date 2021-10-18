В Госдуме оценили российский ответ НАТО на высылку дипломатов

На высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя Россия ответила приостановлением деятельности своего постпредства при НАТО, а также прекращением деятельности Информационного бюро и Военной миссии связи альянса в Москве. Это более чем адекватный ответ на необоснованные действия, считает Слуцкий. Ведь альянс, подчеркнул он, занимает явно конфронтационную позицию по отношению к РФ.
Парламентарий согласился с главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, что "при таких обстоятельствах мы не можем больше делать вид, что есть какие-то перспективы положительных перемен в отношениях с НАТО в ближайшее время".
Продолжая эту тему, Слуцкий напомнил, что коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свертывания контактов, не говоря о непрекращающихся провокациях у российских границ. "Мы были готовы к диалогу, но такой диалог возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы", - подчеркнул глава комитета.