В Госдуме оценили российский ответ НАТО на высылку дипломатов

Россия более чем адекватно ответила НАТО на необоснованную высылку дипломатов. Такое мнение журналистам высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

На высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя Россия ответила приостановлением деятельности своего постпредства при НАТО, а также прекращением деятельности Информационного бюро и Военной миссии связи альянса в Москве. Это более чем адекватный ответ на необоснованные действия, считает Слуцкий. Ведь альянс, подчеркнул он, занимает явно конфронтационную позицию по отношению к РФ.

Парламентарий согласился с главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, что "при таких обстоятельствах мы не можем больше делать вид, что есть какие-то перспективы положительных перемен в отношениях с НАТО в ближайшее время".

Продолжая эту тему, Слуцкий напомнил, что коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свертывания контактов, не говоря о непрекращающихся провокациях у российских границ. "Мы были готовы к диалогу, но такой диалог возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы", - подчеркнул глава комитета.