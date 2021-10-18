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30.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 246(8597)
Максимальный размер пособия по больничному в следующем году увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день, рассказали в Минтруде. Сегодня за один день нетрудоспособности работнику в среднем платят 2434 рубля 25 копеек, в месяц это немногим более 74 тысяч рублей.
С 1 января больничные будут оформляться только в электронном виде. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС С 1 января больничные будут оформляться только в электронном виде. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
С 1 января больничные будут оформляться только в электронном виде. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

При этом минимальный размер пособия по больничному, пояснили в ведомстве, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете за полный календарный месяц. Поэтому планируется, что в следующем году оно вырастет следом за МРОТ и составит 13 617 рублей за месяц, или 439 рублей 25 копеек в день.

Фото: iStock
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В максимальном размере пособие по временной нетрудоспособности получают граждане с высокими зарплатами. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка работника за последние два года. Так, в размере 100% от него больничный оплачивается, если у человека есть страховой стаж не менее 8 лет. В размере 80% от среднего заработка выплата начисляется при страховом стаже от 5 до 8 лет и в размере 60% - при страховом стаже до 5 лет.

Из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС) следует, что в среднем в следующем году за один день больничного россияне будут получать 1202 рубля 78 копеек. При формировании трехлетнего бюджета в 2020 году такая средняя выплата на 2022 год планировалась меньшей - в размере 1048 рублей 53 копейки. Ее размер увеличился, потому что с 1 сентября этого года выросли выплаты по больничному по уходу за ребенком до 8 лет: родители детей такого возраста получили право на пособие в максимальном размере независимо от своего страхового стажа. В связи с этим вырос средний размер больничного и планируемые расходы фонда на выплату пособий по нетрудоспособности.

При этом с 1 января 2022 года больничные будут оформляться только в электронном виде, отмечают в Фонде социального страхования. А выплаты по ним будут проактивными (беззаявительными).

Уведомления об открытии сотруднику больничного листа и любом изменении статуса документа (продлении или закрытии) будут приходить работодателям в автоматическом режиме, в ФСС сведения направит медицинская организация.

Получив эту информацию, работодатель отметит в табеле, что человек не пропал, не прогуливает. После закрытия больничного ему на проверку поступят предзаполненные сведения для назначения пособия, отмечают в ФСС.

В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и текущий статус электронного листа нетрудоспособности, когда он был выдан и по какой причине, дата, с которой сотрудник может приступить к работе.

Если работодатель подтвердит предоставленную информацию, то Фонд социального страхования выплатит напрямую работнику пособие по временной нетрудоспособности. При обнаружении ошибки работодатель сможет сообщить об этом в ответном письме. В этом случае Фонд социального страхования заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного больничного листа и предупредит об этом медицинскую организацию, которая должна будет оперативно выдать дубликат документа с исправленными сведениями.

До конца этого года россияне еще могут оформить бумажный больничный, однако уже 96% работников предоставляют работодателям электронную версию документа. Всего в России уже выдано более 90 млн электронных больничных.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Правила выдачи и оплаты больничного

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