В Петербурге появится новый автовокзал

В Петербурге у станции метро "Купчино" появится новый автовокзал. Он будет обеспечивать связь Северной столицы с Псковом, Великим Новгородом, Гатчиной, Тосно, также предусмотрены междугородние рейсы в страны Прибалтики, сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас в южной части города полноценного автовокзала нет. Например, в Великий Новгород автобусы уходят с центрального автовокзала на Обводном канале, в Псков - с парковки у площади Победы. Чтобы уехать в Гатчину, нужно ждать автобус на остановке на Демонстрационном проезде у площади Ленина.

Ожидается, что вокзал сможет принимать до 9,6 тысяч пассажиров в сутки. На объекте предусмотрено пять перронов прибытия и 12 перронов отправления.

В здании предусмотрено создание кассового зала, зала ожидания, камер хранения, а также комнаты матери и ребенка, фуд-корта, медпункта. Кроме того, в новом автовокзале могут размещаться офисы туристических и транспортных компаний.

Срок создания автовокзала оценивается в шесть лет.