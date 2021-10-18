В регионах появятся лучшие практики для активного долголетия

Стартовал прием заявок на второй Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия, который проводится в рамках национального проекта "Демография". Подать заявку на отбор можно на платформе "Смартека" до нынешнего года.

Инициатором отбора стала автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, НИУ ВШЭ, комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром, Агентством социальной информации, благотворительным фондом "Почет", Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом "Серебряный возраст" и коалицией НКО "Забота рядом".

Как отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, инициатива по отбору лучших практик активного долголетия помогает найти самые интересные и эффективные практики, быстрее тиражировать лучшие из них в регионах. А проректор Высшей школы экономики Лидия Овчарова добавила, что идея отбора и распространения лучших отраслевых и региональных практик по улучшению условий жизни старшего поколения высказывалась не раз и нашла свое воплощение на платформе "Смартека". "Мы надеемся, что эта платформа станет местом обмена региональным опытом и создаст возможности для его тиражирования", - уточнила она.

В отборе могут участвовать организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и т.д.), региональные органы исполнительной власти (мэрии городов, министерства социальной политики/культуры/спорта/здравоохранения и т.д.), а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

По итогам конкурса будет сформирован "Сборник лучших практик активного долголетия" 2021 года, куда войдут практики финалистов отбора для распространения и тиражирования на территории России.