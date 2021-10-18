В России начали действовать новые правила подключения домов к газу

В России начали действовать новые правила подключения домовладений к газу. В них закреплено, что газификация доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Догазификация - бесплатное подведение газа до границ домовладений - будет возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Сроки выполнения работ будут зависеть от удаленности домовладений от трубы.

Для подключения к газу необходимо направить оператору газификации заявку - это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект документов: план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности.

Возможно получение комплексной услуги - проведения газа в доме и монтаж оборудования. Эти услуги оплачиваются гражданами, но их стоимость будет контролироваться государством.