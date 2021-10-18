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18.10.2021 23:19
Рубрика: Общество

В России определят лучшую школьную столовую

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Где работает самый талантливый школьный повар? В какой школе самые удобные столовые? Чьи обеды самые вкусные? Все это станет ясно по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая столовая школы", который проводят министерство просвещения и Всероссийское педагогическое собрание.
В Петербурге встретятся лучшие представители музыкальных школ страны

Оценивать конкурсантов будет профессиональная комиссия - эксперты научных учреждений и индустрии питания.

Участвовать могут любые школьные столовые, а также работники школьных столовых из городских и сельских школ, причем стаж работы и возраст значения не имеют.

Кстати

Весь учебный год работают "горячие линии" по вопросам контроля за питанием. Это прежде всего федеральная "горячая линия" при министерстве: +7 (800) 200-91-85, а также "горячие линии" в регионах - их номера есть на сайтах региональных министерств образования.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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